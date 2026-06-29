El miércoles 1 de julio a las 21:00 (hora Argentina), Bosnia-Herz. se medirá con Estados Unidos en el estadio San Francisco, en un encuentro vital correspondiente a la llave 7 del Mundial.

Este choque entre estadounidenses y bosnios presenta a dos escuadras que lograron su clasificación a octavos de forma distinta. Mientras que Estados Unidos avanzó tras conseguir dos triunfos en su grupo, Bosnia lo hizo como uno de los mejores terceros, mostrando gran determinación.

Estados Unidos finalizó la fase de grupos como líder del Grupo D y su respeto por la competición se ha visto reflejado en sus actuaciones. Con un inicio impresionante al vencer a Paraguay 4-1 y luego a Australia por 2-0, ya clasificado, enfrentó a Turquía en un partido que terminó en una reñida derrota de 3-2 en los minutos finales.

Los norteamericanos, bajo la dirección de Mauricio Pochettino, están disfrutando de una de sus mejores actuaciones históricas en la Copa del Mundo. Han alcanzado por octava vez la fase de eliminación directa y buscarán igualar su mejor desempeño, habiendo llegado a los octavos en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022.

Por su parte, Bosnia-Herz. alcanzó los octavos tras sumar cuatro puntos en el Grupo B, metiéndose entre los mejores terceros. Su camino comenzó con un notable empate 1-1 ante Canadá, seguido de una difícil derrota 4-1 frente a Suiza, concluyendo la fase de grupos con un triunfo convincente de 3-1 sobre Catar.

Bajo la dirección de Sergej Barbarez, el equipo bosnio logró su clasificación a la Copa del Mundo tras deshacerse de Italia en el repechaje de la UEFA. Este duelo representará su primera experiencia en una fase de eliminación directa en un Mundial, superando su actuación en Brasil 2014, donde no lograron avanzar más allá de la fase de grupos.

Históricamente, Estados Unidos y Bosnia se han enfrentado en tres amistosos, con un balance favorable para los norteamericanos, quienes no conocen la derrota con dos triunfos y un empate. Este enfrentamiento marcará su primera cita en una Copa del Mundo.

Horario Estados Unidos y Bosnia-Herz., según país

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas