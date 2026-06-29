Mañana, México se prepara para enfrentar a Ecuador en un duelo crucial por la llave 11 del Mundial 2026, que comenzará a las 22:00 (hora Argentina).

Este encuentro es uno de los más emocionantes en la etapa de eliminación directa. México llega con una destacada campaña en el Grupo A, manteniendo su portería intacta y culminando la fase de grupos con un puntaje perfecto. En contraste, Ecuador, tras un inicio complicado, logró clasificar como uno de los mejores terceros, destacándose especialmente en su última victoria ante Alemania.

El equipo mexicano, bajo la dirección de Javier Aguirre, comenzó su camino en el torneo con una victoria de 2-0 sobre Sudáfrica, siguió con un reñido 1-0 contra Corea del Sur y cerró con un impresionante 3-0 frente a Chequia, lo que asegura un espíritu competitivo.

Ecuador, en cambio, tuvo que superar desafíos en su camino. Luego de caer 1-0 ante Costa de Marfil y empatar 0-0 con Curazao, selló su pase a octavos con un triunfazo 2-1 ante Alemania, demostrando su capacidad de lucha.

Históricamente, México ha tenido la delantera en su rivalidad, con 15 victorias en 26 encuentros disputados, mientras que Ecuador ha logrado 4 triunfos y se han registrado 7 empates. La única vez que se encontraron en Copas del Mundo fue en 2002, donde México salió victorioso 2-1.

Horarios por país

Argentina: 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas