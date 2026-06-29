A las 14:00 (hora Argentina), Brasil y Japón se enfrentarán en el estadio Houston, dando inicio a un emocionante partido por los octavos de final del Mundial. Este enfrentamiento corresponde a la llave 9 del torneo internacional.

Brasil, que llegó a esta fase tras ganar su grupo con un destacado total de siete puntos, se presenta con la motivación alta. Luego de un decepcionante empate 1-1 en su primer partido contra Marruecos, la Canarinha se recuperó con dos contundentes victorias, superando a Haití y Escocia por 3-0 en ambos casos. Este último partido también fue significativo, ya que marcó el regreso de Neymar a la selección tras casi tres años de ausencia, lo que sin duda ha aumentado la esperanza entre los aficionados.

La selección brasileña, liderada por Carlo Ancelotti, busca reencontrar el camino hacia la cima del fútbol mundial, después de su último título en 2002. Brasil es el país con más historia en el Mundial, participando en todas las ediciones desde su inicio, con un total de cinco trofeos en su haber (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002).

Por otro lado, Japón también ha mostrado un rendimiento notable, logrando avanzar a la siguiente ronda tras finalizar en la segunda posición del Grupo F. Los Samuráis Abanderados comenzaron su andanza con un emocionante empate 2-2 contra Países Bajos y luego dominaron a Túnez con una impresionante victoria 4-0. Cerraron la fase de grupos con otro empate, esta vez 1-1 ante Suecia, un resultado que les otorgó la clasificación.

Este será el octavo Mundial consecutivo para la selección japonesa, que se encuentra en busca de superar su récord de llegar a los octavos de final, meta que han alcanzado en cuatro ocasiones previas (2002, 2010, 2018 y 2022).

Horarios por país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas