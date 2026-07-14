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Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras este miércoles por las semifinales del Mundial 2026, en un nuevo capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol internacional. Será el decimoquinto enfrentamiento entre ambas selecciones y el sexto en una Copa del Mundo.
La historia entre ambos equipos reúne partidos inolvidables, definiciones por penales, eliminaciones mundialistas y algunos de los encuentros más recordados de la historia del deporte. A lo largo de más de siete décadas, el balance favorece a los ingleses, aunque la Selección consiguió sus triunfos más importantes en los escenarios de mayor trascendencia.
En el historial general, Argentina e Inglaterra disputaron 14 partidos oficiales y amistosos. Inglaterra ganó seis, la Selección se impuso en tres y hubo cinco empates. El nuevo cruce de Atlanta romperá una espera de más de veinte años sin enfrentamientos entre ambos seleccionados.
En las Copas del Mundo también existe una ventaja inglesa, aunque mucho más ajustada. Se enfrentaron en cinco ediciones diferentes y el balance marca tres victorias para Inglaterra, una para Argentina y un empate, que terminó con clasificación albiceleste por penales en Francia 1998.
Todos los partidos entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales
- Chile 1962 (fase de grupos): Inglaterra 3-1 Argentina.
- Inglaterra 1966 (cuartos de final): Inglaterra 1-0 Argentina.
- México 1986 (cuartos de final): Argentina 2-1 Inglaterra.
- Francia 1998 (octavos de final): Argentina 2-2 Inglaterra (4-3 en los penales).
- Corea-Japón 2002 (fase de grupos): Inglaterra 1-0 Argentina.
- Mundial 2026 (semifinales): Argentina vs. Inglaterra.
Todos los enfrentamientos entre Argentina e Inglaterra
- 1951 (Amistoso): Inglaterra 2-1 Argentina.
- 1953 (Amistoso): Argentina 3-1 Inglaterra.
- 1962 (Fase de grupos - Mundial de Chile): Inglaterra 3-1 Argentina.
- 1964 (Amistoso): Argentina 1-0 Inglaterra.
- 1966 (Cuartos de final - Mundial de Inglaterra): Inglaterra 1-0 Argentina.
- 1974 (Amistoso): Argentina 2-2 Inglaterra.
- 1977 (Amistoso): Argentina 1-1 Inglaterra.
- 1986 (Cuartos de final - Mundial de México): Argentina 2-1 Inglaterra.
- 1991 (Amistoso): Inglaterra 2-2 Argentina.
- 1998 (Octavos de final - Mundial de Francia): Argentina 2-2 Inglaterra (4-3 por penales).
- 2000 (Amistoso): Inglaterra 0-0 Argentina.
- 2002 (Fase de grupos - Mundial de Corea-Japón): Inglaterra 1-0 Argentina.
- 2005 (Amistoso): Inglaterra 3-2 Argentina.
- 2026 (Semifinales - Mundial 2026): Argentina vs. Inglaterra.