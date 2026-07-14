España es el primer finalista del Mundial tras vencer a una Francia desconocida

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 entra en su etapa de máxima definición con un cruce cargado de mística. Este miércoles 15 de julio, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta albergará la semifinal entre Argentina e Inglaterra, un partido que reabre de manera directa una de las rivalidades más electrizantes y pasionales del fútbol mundial, ausente en la gran cita desde hace 24 años.

El ganador sacará boleto para la gran definición del domingo 19 de julio en Nueva Jersey, mientras que el perdedor jugará por el tercer puesto en Miami.

El récord de la Selección Argentina: en busca de su séptima final del mundo

La Selección conducida por Lionel Scaloni, vigente campeona del mundo y capitaneada por Lionel Messi, persigue la oportunidad histórica de alcanzar su séptima final mundialista.

El registro de la Albiceleste muestra una efectividad del 50% en estas instancias decisivas, habiendo conquistado la gloria en tres oportunidades (1978, 1986 y 2022) y quedado a las puertas en otras tres (1930, 1990 y 2014).

Ninguna otra selección sudamericana, exceptuando a Brasil, posee semejante regularidad en la instancia definitiva, una marca que este plantel busca consolidar.

En la vereda de enfrente, el panorama que presenta la Inglaterra dirigida por el alemán Thomas Tuchel es drásticamente opuesto y está marcado por la urgencia histórica.

Pese a contar con la liga más millonaria del planeta, el seleccionado británico disputó una sola final en toda su historia mundialista: la de 1966, en la que se coronó campeona como local frente a Alemania Occidental. Desde entonces, acumularon frustraciones y eliminaciones previas, por lo que meterse en la final del domingo significaría romper un maleficio de exactamente sesenta años.

La Selección Argentina buscará ante Inglaterra su séptima final mundialista.

¿Por qué el fútbol ocupa un lugar único en la memoria de Malvinas?

Resulta revelador analizar por qué la herencia de Malvinas se asoció con tanta exclusividad en el ámbito futbolístico. Fuera de los estadios, la sociedad argentina convive armónicamente con la cultura británica: nadie propone dejar de escuchar a los Beatles, boicotear el té o vetar la literatura anglosajona.

Sin embargo, en el universo del fútbol las reglas cambian, convirtiéndose en el único territorio de la vida civil donde se permite y se exterioriza sin filtros un sentimiento de revancha latente que en otros aspectos de la vida permanece invisible o anestesiado.

Esta pasión se sostiene sobre el histórico triunfo de Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra en el Azteca en 1986, un encuentro que quedó grabado a fuego en la memoria nacional. No existe otra disciplina o escenario donde la victoria deportiva haya tenido un peso de compensación espiritual tan monumental ante una derrota militar real.

El fútbol es la gran pasión nacional y funciona como el único conducto capaz de procesar y canalizar de forma masiva un duelo de estas proporciones, convirtiendo un partido en el gran ritual de desagravio de la historia moderna.

Historial de Argentina vs Inglaterra en los Mundiales: de Rattín a Beckham

El choque en Atlanta rompe una larga parálisis de cruces mundialistas entre ambas naciones.

En total, acumulan cuatro antecedentes de alto voltaje: el polémico triunfo inglés por 1-0 en los cuartos de final de 1966; el icónico 2-1 argentino en 1986 con la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”; la dramática clasificación argentina por penales en los octavos de Francia 1998; y la última victoria inglesa por 1-0 en la fase de grupos de Corea-Japón 2002.

Nunca antes, sin embargo, se habían enfrentado con un boleto directo a la final en juego.

El camino de la Scaloneta: de la fase de grupos al tiempo suplementario

Para instalarse entre los cuatro mejores del planeta, el combinado nacional tuvo que batallar con firmeza.

Tras avanzar con puntaje ideal en su grupo, la Scaloneta superó 3-2 a Egipto en octavos de final con un gol clave de Enzo Fernández, y en cuartos de final necesitó de la prórroga para quepar la resistencia de Suiza por 3-1, gracias a las definiciones en el tiempo suplementario de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Inglaterra, por su parte, debió apelar a la jerarquía individual y a la estrategia de Tuchel para avanzar en el cuadro. El elenco británico eliminó a México por 3-2 en los octavos de final en un partido de ida y vuelta, y posteriormente dejó en el camino en cuartos de final a Noruega por 2-1, con un doblete salvador de Jude Bellingham que logró neutralizar el poder de fuego de Erling Haaland.