<p>El esperado encuentro de la tercera jornada del grupo G del Mundial se llevará a cabo el sábado 27 de junio a las 00:00 (hora Argentina).</p><p>Con la presión acumulándose a medida que se acerca el final de la fase de grupos, ambos equipos son conscientes de que una victoria les garantizará su clasificación a la siguiente etapa, mientras que un resultado negativo podría poner en riesgo su avance en el torneo.</p><p>Egipto se presenta confiado tras su sorprendente debut, donde logró un empate 1-1 frente a Bélgica. En su siguiente encuentro, los africanos mostraron su mejor versión y se impusieron con un contundente 3-1 a Nueva Zelanda, acumulando ahora 4 puntos y dependiendo de sus propios resultados para avanzar.</p><p>Por otro lado, Irán llega invicto y liderando el grupo. En su primer partido, ofrecieron un emocionante espectáculo culminando en un 2-2 contra Nueva Zelanda, y en su segundo enfrentamiento, demostraron su capacidad defensiva al igualar 0-0 contra Bélgica. Los asiáticos buscarán asegurar su clasificación con una victoria en este decisivo choque.</p><p>El encuentro estará dirigido por el árbitro Szymon Marciniak.</p><h5>Perspectivas para los dieciseisavos</h5><p>Una vez concluida la fase de grupos, el equipo que termine en la primera posición se enfrentará al tercer clasificado de los grupos E, F, G, I y J. El segundo lugar, en cambio, se medirá contra el segundo del Grupo A. La posición del mejor tercero dependerá de su situación en la tabla de terceros y la distribución de los equipos clasificados.</p><h5 style=“margin-top: 20px;”>Horarios del partido Egipto e Irán en diferentes países</h5>Argentina: 00:00 horasColombia y Perú: 22:00 horasHonduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horasVenezuela y Chile (Santiago): 23:00 horas