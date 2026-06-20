El estadio Houston será el escenario donde Uzbekistán y Portugal se medirán el martes 23 de junio a las 14:00 (hora Argentina) en el segundo compromiso del grupo K del Mundial.

Portugal, que llega después de un empate 1-1 con la República Democrática del Congo, necesita urgentemente sumar de a tres para no perder la oportunidad de pelear por el primer puesto de su grupo. En su debut, el equipo luso tuvo dificultades ante un oponente bien organizado defensivamente, lo que les impidió desplegar todo su potencial ofensivo. Este partido será crucial para ellos si pretenden encaminar su camino hacia la clasificación.

Por otro lado, Uzbekistán buscará recuperarse tras una derrota por 3-1 frente a Colombia en su primer partido mundialista. A pesar del resultado, el equipo dirigido por Fabio Cannavaro mostró destellos de buen juego, compitiendo de igual a igual en varios pasajes del encuentro. Con el firme objetivo de seguir en la lucha por un lugar en los dieciseisavos de final, los asiáticos están decididos a hacer historia en su primera participación en un Mundial.

Este representará el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia, lo que añade un atractivo extra a este partido.

Formato del Mundial 2026

La próxima Copa del Mundo será un evento sin precedentes, con 48 equipos compitiendo por primera vez. Las selecciones están distribuidas en 12 grupos de cuatro, de los cuales los dos mejores pasarán junto a los ocho mejores terceros a la fase de eliminación directa.

Los equipos que finalicen como mejor tercero tendrán la oportunidad de enfrentarse a los líderes de diversos grupos, incluyendo las potencias anfitrionas México, Canadá y Estados Unidos en diferentes confrontaciones.

Próximos partidos de Portugal y Uzbekistán en el Mundial

Portugal se medirá a Colombia en la tercera fecha del grupo K el 27 de junio a las 20:30 (hora Argentina).

Uzbekistán, por su parte, se enfrentará a la República Democrática del Congo en la misma fecha y hora.

Horario según país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas