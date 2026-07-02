A partir de las 18:00 (hora Argentina) del próximo sábado 4 de julio, Francia medirá fuerzas con Paraguay en el estadio Filadelfia, en el encuentro correspondiente a la llave 1 del Mundial 2026.

La Albirroja, tras superar a Alemania en una emocionante tanda de penales, llega con el objetivo de seguir escribiendo su historia. Su triunfo 4-3 en penales, después de un empate 1-1, dejó huella y el arquero Orlando Gill se erigió como el héroe del equipo.

Este será un momento crucial para Paraguay, que regresa a una fase eliminatoria de la Copa del Mundo tras 16 años. En su novena participación, aspiran a igualar su mejor actuación, que se remonta a Sudáfrica 2010, cuando alcanzaron los cuartos de final. Una victoria sobre los galos no solo elevaría su espíritu, sino que también les permitiría volver a esa instancia.

Francia, por su parte, sigue consolidándose como uno de los favoritos para levantar el trofeo nuevamente. Con una impresionante victoria 3-0 sobre Suecia en su último partido, donde Kylian Mbappé brilló con un doblete, los franceses se clasificaron para la ronda de octavos, marcando su undécima aparición en esta fase a lo largo de la historia del torneo.

El seleccionado francés busca acentuar su dominio en el fútbol internacional, habiendo llegado a la final en cuatro de las últimas siete ediciones del Mundial, donde se coronó campeones en 1998 y 2018.

Resultante de Paraguay en partidos del Mundial

Fase de Grupos: Estados Unidos 4 vs Paraguay 1 (12 de junio)

Fase de Grupos: Turquía 0 vs Paraguay 1 (20 de junio)

Fase de Grupos: Paraguay 0 vs Australia 0 (25 de junio)

Dieciseisavos de Final: Alemania 1 vs Paraguay 1 (3-4 en penales a favor de Paraguay) (29 de junio)

Resultados de Francia en partidos del Mundial

Fase de Grupos: Francia 3 vs Senegal 1 (16 de junio)

Fase de Grupos: Francia 3 vs Irak 0 (22 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)

Dieciseisavos de Final: Francia 3 vs Suecia 0 (30 de junio)

Horarios para Paraguay y Francia, según país

Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas