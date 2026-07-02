La suba del dólar durante junio volvió a instalar una de las preguntas que más sigue el mercado: ¿el agro ya liquidó todo lo que tenía para vender o todavía queda un flujo importante de divisas por ingresar?

La respuesta que surge de los últimos informes que circulan en la City es que el campo todavía no agotó su capacidad de aportar dólares, aunque los participantes del mercado analizan el fenómeno desde perspectivas diferentes.

Por un lado, Galicia Reserch estima que el retraso observado en la comercialización de la cosecha gruesa podría traducirse en unos u$s 2.600 millones adicionales de ingreso de divisas durante los próximos meses.

Por otro, un cálculo realizado por la analista de mercados y asesora financiera Mariela Brandolin, en diálogo con El Cronista, muestra que el valor de la producción de la campaña 2025/26 que aún permanece sin precio asciende a más de u$s 26.000 millones, aunque aclara que se trata de un indicador de potencial comercial y no de una estimación de dólares que ingresarán este año.

Galicia: todavía faltarían unos u$s 2600 millones por liquidar

El informe mensual de Banco Galicia sostiene que durante el primer semestre el ingreso de divisas proveniente del agro se ubicó 9% por debajo del promedio observado entre 2009 y 2021 para el mismo período.

Según el banco, ese desvío responde principalmente a las demoras que registró la cosecha gruesa este año. Si esa liquidación pendiente termina normalizándose, podrían ingresar alrededor de u$s 2600 millones adicionales respecto del flujo habitual esperado para los próximos meses.

Ese mayor ingreso de divisas, señala el informe, contribuiría a moderar la volatilidad cambiaria luego de la reciente suba del tipo de cambio.

Econviews: el agro todavía sostiene al mercado, pero el impulso será cada vez menor

Econviews coincide en que el agro se mantiene como el principal sostén del mercado cambiario, aunque advierte que ese respaldo es transitorio.

La consultora recuerda que el segundo semestre suele comenzar con una menor oferta estacional de divisas a medida que finaliza la liquidación de la cosecha gruesa, mientras la recuperación económica empieza a impulsar las importaciones y la demanda de dólares.

En ese contexto, considera que el Gobierno deberá ir reemplazando progresivamente el aporte del agro por otras fuentes estructurales de generación de divisas, especialmente las exportaciones energéticas.

El otro dato: todavía quedan más de u$s 26.000 millones sin precio

Más allá del flujo inmediato de liquidaciones, existe otra forma de dimensionar el potencial que todavía conserva la campaña agrícola.

Mariela Brandolin elaboró un cálculo que toma únicamente soja, maíz y trigo y estima cuál es el valor de la producción que todavía no tiene precio fijado, utilizando los precios Free On Board (FOB) actuales como referencia.

El resultado arroja un monto cercano a u$s 26.136 millones.

El cálculo considera:

Soja : 38 millones de toneladas pendientes de fijación de precio, valuadas a un FOB de u$s 417, equivalentes a u$s 15.846 millones.

Maíz : 40 millones de toneladas, con un FOB de u$s 201, por u$s 8.040 millones.

Trigo: 10 millones de toneladas, a un FOB de u$s 225, por u$s 2.250 millones.

Un indicador de potencial, no una proyección de dólares para 2026

Brandolin aclara que la cifra debe interpretarse con cautela.

“Esto es un proxy de lo que queda pendiente de poner precio, tomando solo esos tres productos y haciendo la hipótesis de que se venden a esos precios FOB. En realidad el precio FOB va cambiando y, además, en el caso de la soja no se exporta como poroto sino como subproducto, pero es un aproximado”, explicó la analista en diálogo con El Cronista.

También remarcó que los u$s 26.136 millones corresponden al conjunto de la campaña agrícola 2025/26 y no al ingreso esperado hasta fin de año.

“No es hasta fin de año sino analizando toda la campaña 2025/26. La campaña de maíz termina en febrero de 2027, la de soja en marzo de 2027 y la de trigo en noviembre de 2026”, precisó.

Así, los u$s 2600 millones mencionados por Galicia corresponden al flujo adicional que podría ingresar en los próximos meses como consecuencia del retraso en la liquidación respecto de los patrones históricos.

Los u$s 26.136 millones calculados por Brandolin representan, en cambio, el valor aproximado de la mercadería de la campaña 2025/26 que todavía permanece sin precio fijado y que podría comercializarse a lo largo de los próximos meses, incluso durante 2027.