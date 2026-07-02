A partir de las 22:30 (hora Argentina), se vivirán intensas emociones en el estadio Kansas City, donde Colombia y Ghana se enfrentarán en el marco de la llave 16 del Mundial. La selección colombiana llega a este encuentro tras haber liderado el Grupo K sin conocer la derrota, mientras que Ghana logró avanzar como uno de los mejores terceros en el Grupo L.

El equipo colombiano, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, completó una destacada fase de grupos, comenzando su participación con una victoria de 3-1 sobre Uzbekistán. Luego, consiguió un triunfo ajustado de 1-0 contra RD Congo y cerró su campaña de grupos con un empate sin goles frente a Portugal.

En esta Copa del Mundo, Colombia participa por octava ocasión, recordando con especial cariño su actuación en Brasil 2014, donde alcanzaron los cuartos de final con la estrella James Rodríguez, quien se llevó el Botín de Oro de ese torneo.

Por su parte, Ghana, que cierra su camino por el Grupo L en la tercera posición, comenzó su andanza con un triunfo de 1-0 sobre Panamá, luego igualó 0-0 contra Inglaterra y finalizó con una derrota de 2-1 ante Croacia, resultados que le permitieron mantener la esperanza de avanzar en el torneo.

Este partido tendrá un significado especial, ya que el entrenador Carlos Queiroz, que tuvo un paso por la dirección técnica de Colombia entre 2019 y 2020, ahora liderará a Ghana en un intento por llevar a su nuevo equipo a la siguiente fase.

Horario Colombia y Ghana, según país

Argentina: 22:30 horas

Colombia y Perú: 20:30 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 19:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:30 horas