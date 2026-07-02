El enfrentamiento entre Australia y Egipto, que se llevará a cabo mañana, promete ser emocionante, ya que ambos buscan avanzar más en el torneo. El partido, parte de la llave 14 del Mundial, comenzará a las 15:00 horas (hora Argentina).

Los Socceroos, dirigidos por Tony Popovic, tienen la tarea de emular su experiencia pasada en esta competición. Australia, que se clasificó como segundo en el grupo D, comenzó su viaje en este Mundial con un triunfo por 2-0 ante Turquía, enfrentó una caída similar contra Estados Unidos y cerró su fase de grupos con un empate sin goles ante Paraguay, suficiente para avanzar.

Esta será la séptima participación de Australia en la Copa del Mundo y la sexta consecutiva desde Sudáfrica 2010. Sus hinchas esperan ver a su equipo repetir la actuación que les permitió llegar a los octavos de final en los mundiales de 2006 y 2022.

Por otro lado, Egipto ha tenido un desempeño destacado en este Mundial, culminando la fase de grupos invicto y con la confianza en alto, ya que ha logrado superar por primera vez la fase de grupos en sus cuatro participaciones. El equipo, dirigido por Hossam Hassan, comenzó con un empate ante Bélgica (1-1), luego venció a Nueva Zelanda por 3-1 y finalizó con otro empate contra Irán (1-1).

El historial entre ambos equipos incluye solo dos amistosos, donde Egipto ganó en 2010 y una igualdad se registró en 1987. Este encuentro será el primer cruce oficial en el marco de una Copa del Mundo.

Horarios del partido según el país