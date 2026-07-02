Este sábado 4 de julio, Canadá y Marruecos chocarán en el estadio Houston a las 14:00 (hora Argentina) en un emocionante partido por los octavos de final del Mundial 2026.

Ambos equipos han mostrado un rendimiento excepcional en el torneo, habiendo superado la fase de grupos y los dieciseisavos de final. El encuentro promete ser un espectáculo, ya que ambos buscan seguir avanzando en el certamen y alcanzar los cuartos de final.

Canadá, que se convirtió en el primer equipo en asegurar su lugar en esta instancia, logró una estrecha victoria 1-0 contra Sudáfrica, con un gol agónico de Stephen Eustáquio. Este es un momento histórico para los canadienses, ya que por primera vez se clasifican entre los ocho mejores del torneo.

El equipo, dirigido por Jesse Marsch, está en su tercera participación en un Mundial y se encuentra en la mejor forma de su historia. Como uno de los países anfitriones junto a México y Estados Unidos, esta es una oportunidad única para que Canadá supere su desempeño anterior.

Por su parte, Marruecos llegó a los octavos tras un emocionante partido contra los Países Bajos, donde empató 1-1 y se impuso en la tanda de penales 3-2. Este resultado les permitió dar un paso importante después de su notable actuación en Qatar 2022, donde llegaron hasta las semifinales y se posicionaron como una de las selecciones emergentes más destacadas.

Resultados de Canadá en el Mundial

Fase de Grupos: Canadá 1 vs Bosnia-Herz. 1 (12 de junio)

Fase de Grupos: Canadá 6 vs Catar 0 (18 de junio)

Fase de Grupos: Suiza 2 vs Canadá 1 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: Sudáfrica 0 vs Canadá 1 (28 de junio)

Resultados de Marruecos en el Mundial

Fase de Grupos: Brasil 1 vs Marruecos 1 (13 de junio)

Fase de Grupos: Escocia 0 vs Marruecos 1 (19 de junio)

Fase de Grupos: Marruecos 4 vs Haití 2 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: Países Bajos 1 vs Marruecos 1 (2-3 en penales a favor de Marruecos) (29 de junio)

Horarios del partido según país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile: 13:00 horas