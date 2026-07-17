Este 19 de julio, a partir de las 16:00 (hora Argentina), España y Argentina se enfrentarán en un partido que promete ser épico en la final del Mundial 2026, que tendrá lugar en el icónico estadio Nueva York.

Por primera vez en la historia de los Mundiales, La Roja y la Albiceleste se encuentran en una final. Ambos equipos llegan con grandes credenciales, siendo los campeones actuales de Europa y Sudamérica, respectivamente. El enfrentamiento previo en las Copas del Mundo ocurrió en 1966, cuando Argentina se llevó la victoria por 2-1 en la fase de grupos, un dato que añade más emoción a este inédito choque.

España ha demostrado una solidez impresionante a lo largo del torneo, sellando su pase con un récord de seis victorias y un empate, y recibiendo solo un gol durante todo el campeonato. Luis de la Fuente ha guiado a su equipo hacia la segunda final de su historia, y el conjunto busca repetir el éxito de Sudáfrica 2010, manteniendo una racha invicta de 38 partidos. La gran habilidad para controlar el balón ha vuelto a ser clave, destacando a Rodri y Pau Cubarsí como los principales pasadores del Mundial. Mikel Oyarzábal, con cinco goles, lidera el ataque español.

Por su parte, Argentina, vigente campeona, entra a esta final con un desempeño perfecto, anotando 19 goles y demostrando ser el equipo más ofensivo del torneo. La selección, bajo la dirección de Lionel Scaloni, anhela obtener su cuarta estrella después de triunfar en 1978, 1986 y 2022, y así convertirse en la tercera selección en ganar Copas del Mundo consecutivas. Con una racha de 13 partidos sin perder en Mundiales, los argentinos han establecido un récord al marcar al menos dos goles en 13 partidos consecutivos.

No cabe duda de que Lionel Messi será el foco de atención una vez más. Este partido marcará su 34.º encuentro mundialista, ampliando su récord como el jugador con más presencias en estas competiciones. Como ya ha hecho en esta edición, donde suma ocho goles y cuatro asistencias, estará acompañado del buen ánimo ofensivo de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Esta final no solo enfrentará a dos grandes selecciones, sino también a dos estilos de juego diferentes: España, con una defensa impenetrable, frente a Argentina, con un ataque devastador. Solo uno de estos equipos alzará la Copa del Mundo y escribirá un nuevo capítulo en la rica historia del fútbol.

El árbitro del encuentro será Slavko Vincic.

Resultados de España en el Mundial

Fase de Grupos: España 0 vs Cabo Verde 0 (15 de junio)

Fase de Grupos: España 4 vs Arabia Saudita 0 (21 de junio)

Fase de Grupos: Uruguay 0 vs España 1 (26 de junio)

Dieciseisavos de Final: España 3 vs Austria 0 (2 de julio)

Octavos de Final: Portugal 0 vs España 1 (6 de julio)

Cuartos de Final: España 2 vs Bélgica 1 (10 de julio)

Semifinales: Francia 0 vs España 2 (14 de julio)

Resultados de Argentina en el Mundial

Fase de Grupos: Argentina 3 vs Argelia 0 (16 de junio)

Fase de Grupos: Argentina 2 vs Austria 0 (22 de junio)

Fase de Grupos: Jordania 1 vs Argentina 3 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Argentina 3 vs Cabo Verde 2 (3 de julio)

Octavos de Final: Argentina 3 vs Egipto 2 (7 de julio)

Cuartos de Final: Argentina 3 vs Suiza 1 (11 de julio)

Semifinales: Inglaterra 1 vs Argentina 2 (15 de julio)

Horario en diferentes países

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas