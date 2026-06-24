<p>En la jornada final del Grupo F del Mundial, Japón y Suecia se verán las caras mañana desde las 20:00 (hora Argentina) en el estadio Dallas. Este encuentro es crucial para ambos equipos, cada uno con objetivos distintos. Mientras que los japoneses tienen la posibilidad de asegurar su lugar en la siguiente ronda, los suecos deben lograr un buen resultado para continuar en el torneo.</p><p>Japón llega a este enfrentamiento con una ventaja clara, luego de sumar cuatro puntos en sus anteriores partidos. Con un empate 2-2 frente a Países Bajos y una sólida victoria 4-0 sobre Túnez, los Samuráis Azules han demostrado tener un equipo fuerte y están invictos hasta el momento. Dependiendo de sí mismos para avanzar, los asiáticos necesitarán mantener su buena forma.</p><p>Por su parte, Suecia se encuentra en una situación complicada, necesitando urgentemente un resultado favorable. Tras su arranque del torneo con una espectacular victoria 5-1 ante Túnez, los nórdicos se desinflaron y sufrieron una dolorosa derrota por 5-1 en su segundo encuentro frente a Países Bajos. Este partido representa una última oportunidad para no comprometer su avance en la competición.</p><p>El árbitro principal del encuentro será Iván Bárton Cisneros, quien tendrá la tarea de asegurar un juego limpio entre ambos equipos.</p><h5>Camino hacia los dieciseisavos de final</h5><p>El equipo que finalice en el primer puesto del grupo se enfrentará al tercer clasificado de los grupos E, F, G, I, J. El segundo lugar se medirá con el segundo del Grupo A, mientras que el mejor tercero también tendrá su respectivo rival dependiendo de su rendimiento en la fase de grupos.</p><h5 style=“margin-top: 20px;”>Horarios del partido Japón vs Suecia según país</h5><p>Argentina: 20:00 horas<br>Colombia y Perú: 18:00 horas<br>Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 17:00 horas<br>Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas