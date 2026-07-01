A partir de las 13:00 (hora Argentina), el estadio Atlanta será testigo de un choque inédito entre dos selecciones que buscan avanzar en el Mundial de fútbol. Inglaterra, que se quedó con el primer puesto del Grupo L tras sumar siete puntos, se enfrentará a la República Democrática del Congo, que ha logrado una clasificación histórica como uno de los mejores terceros de su grupo.

Los ingleses empezaron su andadura en el torneo con un sólido triunfo de 4-2 ante Croacia, siguieron con un empate sin goles ante Ghana, y cerraron la fase de grupos con una victoria por 2-0 sobre Panamá, consolidándose como favoritos en esta fase del torneo.

Históricamente, Inglaterra ha demostrado ser una potencia en el fútbol mundial, habiendo ganado el Mundial en 1966 y alcanzando las etapas finales en varias ocasiones desde entonces, incluyendo sus participaciones destacadas en 1990 y 2018.

La República Democrática del Congo, por su parte, ha vivido un sueño en la fase de grupos. Comenzaron su campaña con un empate 1-1 contra Portugal, sufrieron una derrota por 1-0 ante Colombia, y se aseguraron su lugar en los 16avos de final con una impresionante victoria de 3-1 sobre Uzbekistán. Este es su segundo Mundial, habiendo participado anteriormente en 1974, donde no lograron anotar goles en sus tres partidos.

Este encuentro significará un primer capítulo en la historia de los enfrentamientos entre Inglaterra y RD Congo, ya que nunca se han enfrentado en competiciones oficiales.

El árbitro Adham Makhadmeh será el encargado de dirigir el partido.

Horario del partido según país

Argentina: 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas