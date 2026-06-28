El encuentro entre Países Bajos y Marruecos se llevará a cabo mañana, comenzando a las 22:00 horas (hora Argentina), y forma parte de los 16avos de final del Mundial. Ambos equipos están listos para luchar por un lugar en los cuartos de final y continuar su camino hacia la gloria.

Países Bajos llega a esta fase después de haber dominado el Grupo F. En su primer partido, logró un empate 2-2 contra Japón, después superó a Suecia con una impresionante goleada de 5-1 y finalizó la fase de grupos venciendo a Túnez por 3-1. Estos resultados le otorgaron el primer puesto en su grupo.

Dirigido por Ronald Koeman, el conjunto neerlandés está participando en su duodécima Copa del Mundo, buscando por fin alzar el trofeo que ha estado esquivo desde las finales perdidas en 1974, 1978 y 2010. En la última edición, alcanzaron los cuartos de final y ahora tienen la vista puesta en seguir avanzando.

Por otra parte, Marruecos logró su clasificación al terminar en el segundo puesto del Grupo C. En su debut, empató 1-1 contra Brasil, luego se llevó una victoria 1-0 frente a Escocia y cerró su fase de grupos con un notable triunfo de 4-2 sobre Haití.

Los Leones del Atlas tienen una rica historia en el Mundial, esta es su séptima participación y la tercera de manera consecutiva. En Qatar 2022, hicieron historia al convertirse en el primer equipo africano y árabe en llegar a las semifinales, finalizando en una destacada cuarta posición.

Los enfrentamientos previos entre ambos equipos han sido escasos, con Países Bajos logrando dos victorias y un empate en sus tres encuentros. El partido más memorable de estos cruces ocurrió en el Mundial de Estados Unidos en 1994, donde los equipos empataron 2-2.

Horario del partido según países

Argentina: 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas