El enfrentamiento entre Costa de Marfil y Noruega, correspondiente a la llave 10 del Mundial, se llevará a cabo el próximo martes 30 de junio a las 14:00 (hora Argentina).

Este partido marca un hito, ya que ambas selecciones no han tenido encuentros previos, haciendo de este duelo un choque totalmente inédito en la historia del fútbol.

Costa de Marfil, que logró su pase a esta etapa tras ocupar la segunda posición del Grupo E, llega motivado después de victorias significativas, como el 2-0 ante Curazao y un crucial 1-0 frente a Ecuador. A pesar de una ajustada derrota por 2-1 ante Alemania, el equipo africano ha demostrado un sólido rendimiento a lo largo de la fase de grupos.

La selección costamarfileña avanza a los 16avos en su cuarta participación en el Mundial, reafirmando su presencia después de sus apariciones en 2006, 2010 y 2014.

Por su parte, Noruega llega a este encuentro después de salir victoriosa del Grupo I, destacándose por su impresionante capacidad de marcar goles. Con un contundente 4-1 sobre Irak y un emocionante 3-2 contra Senegal, aunque sufrieron una pérdida significativa de 4-1 ante Francia, Noruega ha mostrado su potencial ofensivo. Este torneo marca su regreso a la Copa del Mundo tras 28 años, habiendo competido anteriormente en 1938, 1994 y 1998, donde destacaron especialmente en Estados Unidos y Francia.

Horario Costa de Marfil y Noruega, según país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas