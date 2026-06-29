Este miércoles, a las 18:00 (hora Argentina), el estadio Nueva York será testigo de un emocionante encuentro entre Francia y Suecia, en el marco de los 16avos de final del Mundial.

Francia, que llega como favorita después de liderar el Grupo I con un desempeño excepcional, buscará demostrar su fuerza una vez más. Tras comenzar su aventura con una convincente victoria de 3-1 sobre Senegal y un triunfo 3-0 ante Irak, los franceses finalizaron la fase de grupos con una caída inesperada por 4-1 ante Noruega, aunque eso no les impidió concluir en lo más alto de su grupo.

Con dos títulos mundiales en su haber (1998 y 2018), Les Bleus tienen como objetivo claro avanzar en esta etapa decisiva y aspirar a seguir cosechando éxitos en la competencia.

Por su parte, Suecia logró clasificarse como uno de los mejores terceros del torneo, cerrando la fase de grupos con 4 puntos. La selección escandinava comenzó su participación con una contundente victoria 5-1 sobre Túnez, pero luego sufrió una derrota similar, 5-1, ante Senegal, finalizando la fase con un empate 1-1 contra Japón que les aseguró el pase a esta instancia.

Los Azules y Amarillos regresan a la Copa del Mundo tras una ausencia de ocho años, buscando igualar sus mejores momentos históricos, que incluyen un subcampeonato en 1958. Ahora, tienen la oportunidad de hacer ruido en esta fase eliminatoria.

En encuentros previos entre los dos equipos desde 2005, Francia lleva la delantera con 5 victorias, mientras que Suecia ha ganado 2, y han registrado 1 empate. Este será el primer enfrentamiento en un Mundial, lo que añade un atractivo extra al duelo.

Horario del partido según el país

Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas