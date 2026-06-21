Este domingo, el duelo entre Bélgica e Irán tuvo lugar en el estadio Los Ángeles, en el marco de la segunda jornada del grupo G de la Copa Mundial de la FIFA. A pesar de dominar el encuentro, Bélgica no pudo superar a Irán, concluyendo con un empate sin goles.

La selección belga mostró una notable posesión del balón con un 67% frente al 33% de Irán y realizó un total de 22 disparos, un número significativo, pero ninguna de esas oportunidades se tradujo en goles.

El defensa Maxim De Cuyper fue el jugador más destacado del encuentro, demostrando su valía al despejar dos balones del área de peligro. Su actuación fue fundamental para mantener la portería en cero.

Del lado iraní, el arquero Alireza Beiranvand destacó al detener 7 disparos y completar 18 pases acertados, manteniendo a su equipo en el partido.

El entrenador de Bélgica, Rudi García, eligió un planteamiento táctico 4-5-1 con Thibaut Courtois en la portería; la defensa compuesta por Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele y Maxim De Cuyper; el mediocampo formado por Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Alexis Saelemaekers, Kevin De Bruyne y Leandro Trossard; y Romelu Lukaku en el ataque.

En contrapartida, los dirigidos por Amir Ghalenoei optaron por un esquema 5-4-1, con Alireza Beiranvand como guardameta; una línea defensiva que incluyó a Saleh Hardani, Hossein Kanani, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati y Ehsan Hajisafi; el mediocampo con Ramin Rezaeian, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi y Mohammad Mohebbi; y Mehdi Taremi como el delantero.

El árbitro designado para el enfrentamiento fue Darío Herrera. El próximo reto para Bélgica será contra Nueva Zelanda, mientras que Irán se prepara para enfrentar a Egipto en el estadio Seattle.

Cambios en Bélgica

57’ 2T - Ingresaron Timothy Castagne por Thomas Meunier, Hans Vanaken por Nicolas Raskin y Dodi Lukebakio por Alexis Saelemaekers.

72’ 2T - Salió Romelu Lukaku por Arthur Theate.

86’ 2T - Ingresó Matías Fernández Pardo por Kevin De Bruyne.

Amonestaciones en Bélgica:

3’ 1T - Romelu Lukaku (Conducta antideportiva).

Expulsiones en Bélgica:

21’ 2T - Nathan Ngoy (Roja directa).

Cambios en Irán

45’ 2T - Entró Alireza Jahanbakhsh por Saleh Hardani.

65’ 2T - Entran Milad Mohammadi por Ehsan Hajisafi y Mehdi Torabi por Mohammad Mohebbi.

77’ 2T - Sale Saman Ghoddos, entra Shahriyar Moghanloo.

84’ 2T - Sale Saeid Ezatolahi, entra Amirhossein Hosseinzadeh.

Amonestación en Irán:

32’ 1T - Saeid Ezatolahi (Sujetar al rival para impedirle avanzar).