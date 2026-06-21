El estadio Atlanta vibró con un ambiente festivo durante el partido de la Copa Mundial de la FIFA, donde España arrolló a Arabia Saudita con un abultado 4-0. Los goles llegaron rápidamente, comenzando por Lamine Yamal a los 9 minutos de juego, seguido de dos tantos de Mikel Oyarzábal a los 20 y 23 minutos. Un autogol de Hassan Al Tambakti cerró la cuenta en el inicio del segundo tiempo (3’, 2T).

A pesar de que Mikel Oyarzábal estuvo cerca de aumentar la diferencia con un remate que dio en el palo al minuto 35, su desempeño en el partido fue impresionante, destacándose como la figura del encuentro. El delantero contribuyó con dos goles, realizó 5 disparos al arco y completó 11 pases correctos.

Por su parte, Lamine Yamal también sobresalió, anotando 1 gol y destacándose en el juego con 5 remates y 29 pases acertados. El director técnico Luis de la Fuente alineó una formación 4-3-3, con Unai Simón en la portería; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en la defensa; y un mediocampo compuesto por Rodri, Pedri y Dani Olmo, mientras que el ataque fue liderado por Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Álex Baena.

Arabia Saudita, bajo la dirección de Georgios Donis, optó por un esquema 4-4-2 con Mohammed Alowais como portero; Saud Abdulhamid, Hassan Al Tambakti, Abdulelah Al Amri y Moteb Al Harbi en defensa; y Ali Lajami, Nasser Al Dawsari, Abdullah Al Khaibari y Salem Al Dawsari en el medio, con Firas Al Buraikan y Musab Al Juwayr como delanteros.

El arbitraje estuvo a cargo de Raphael Claus, quien mantuvo un partido bastante ágil. En cuanto a las sanciones, se mostraron tarjetas amarillas a Salem Al Dawsari y Mohamed Kanno por conducta antideportiva en el primer y segundo tiempo.

De cara a los próximos encuentros, España se enfrentará a Uruguay y Arabia Saudita tendrá un duelo contra Cabo Verde en el estadio Houston.

Cambios en España

45’ 2T - Entraron: Yéremy Pino por Lamine Yamal, Ferran Torres por Mikel Oyarzábal.

70’ 2T - Entró Fabián Ruiz por Pedri.

Cambios en Arabia Saudita

60’ 2T - Entraron: Mohammed Abu Al Shamat por Firas Al Buraikan, Alaa Al Hajji por Abdulelah Al Amri, Mikel Merino por Dani Olmo, Nico Williams por Álex Baena.

89’ 2T - Entró Khalid Al Ghannam por Nasser Al Dawsari.

Amonestados en Arabia Saudita:

Salem Al Dawsari (29’ 1T), Mohamed Kanno (14’ 2T).