El enfrentamiento entre Sudáfrica y República de Corea, correspondiente a la tercera fecha del Grupo A del Mundial, se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de junio, comenzando a las 22:00 (hora Argentina), en el estadio Monterrey.

Sudáfrica llega en una situación complicada, ocupando el último puesto de la tabla con apenas un punto y deberá ganar para mantener vivas sus esperanzas de clasificación. Por su parte, la selección surcoreana se encuentra en una posición más favorable, en el segundo lugar con tres puntos, y tiene el control de su destino si logra una victoria.

El equipo africano empezó su participación en el torneo con una dura derrota de 2-0 frente a México. Sin embargo, en su segundo encuentro, lograron un empate 1-1 contra Chequia, lo que les permitió sumar su primer punto en esta competencia.

Por otro lado, República de Corea comenzó su andanza con un triunfo significativo de 2-1 contra República Checa, aunque en su siguiente partido no pudo mantener la racha y cayó 1-0 ante México. Un triunfo en este encuentro les aseguraría el avance a la fase eliminatoria, mientras que un empate podría hacerles depender de otros resultados.

Camino hacia los dieciseisavos de final

Al concluir la fase de grupos, el campeón del grupo se enfrentará al tercer puesto de una de las zonas E, F, G, I o J. El segundo clasificado, en cambio, jugará contra el segundo del Grupo A. El rival del equipo que avance como mejor tercero dependerá de su posición en la tabla y de la distribución final de los clasificados.

Horarios del enfrentamiento Sudáfrica vs República de Corea por país

Argentina: 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas