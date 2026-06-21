Hoy, a las 13:00 (hora Argentina), España se medirá contra Arabia Saudita en el marco de la segunda jornada del grupo H del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el estadio Atlanta.

La situación del Grupo H es intensa y competitiva, ya que las cuatro selecciones han cosechado un punto tras sus partidos iniciales. Este enfrentamiento representa una oportunidad crucial para encaminarse hacia la siguiente fase del torneo.

En su debut, España no logró pasar del empate 0-0 frente a Cabo Verde, en un partido donde el equipo dirigido por Luis de la Fuente generó múltiples ocasiones pero se topó con la notable actuación del arquero Vozinha, quien fue determinante para el resultado.

Por su parte, Arabia Saudita mostró un desempeño sorprendente en su primer encuentro al empatar 1-1 con Uruguay. Los asiáticos anotaron primero gracias a Al-Amri, pero los uruguayos lograron igualar en el cierre del partido con un gol de Araujo, sumando un valioso punto en su debut.

El historial de enfrentamientos favorece claramente a la selección española, que ha triunfado en los tres partidos previos contra Arabia Saudita. El único encuentro mundialista entre ambos se remonta a hace 20 años, durante el Mundial de 2006 en Alemania, donde España ganó 1-0 en la fase de grupos.

El árbitro asignado para el partido es Raphael Claus.

Formato del Mundial 2026

La edición del Mundial 2026 será histórica, ya que será la más extensa de todas, con 48 selecciones compitiendo por primera vez en la historia del torneo.

Los equipos están distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones. Los dos primeros de cada grupo avanzarán, junto con los ocho mejores terceros, a los dieciseisavos de final, donde comenzarán las eliminatorias por el título.

De los ocho mejores terceros, cinco se enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L, mientras que los otros tres se medirán contra los primeros de los grupos A, B y D, donde se encuentran los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Próximos partidos de España y Arabia Saudita

Grupo H - Fecha 3: España vs Uruguay: 26 de junio - 21:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 3: Arabia Saudita vs Cabo Verde: 26 de junio - 21:00 (hora Argentina)

Horarios según país

Argentina: 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas