Hoy, a partir de las 17:00 (hora Argentina), Senegal y Bélgica se medirán en un encuentro crucial por la llave 8 de los 16avos de final del Mundial 2026, que se celebrará en el estadio Seattle.

Ambas selecciones llegan al duelo con aspiraciones muy diferentes. Los belgas, que lideraron el Grupo G, buscan reafirmar su estatus como contendientes tras una decepcionante actuación en Catar 2022. Por su parte, los senegaleses, campeones africanos, se han clasificado como uno de los mejores terceros y llegan en un gran momento, listos para sorprender.

En la fase de grupos, Bélgica comenzó con un empate 1-1 frente a Egipto, siguió con un 0-0 ante Irán y cerró con una impresionante victoria 5-1 contra Nueva Zelanda que les aseguró el primer puesto de su grupo.

La selección belga tiene un historial notable en Copas del Mundo, incluyendo un tercer lugar en 2018 y el cuarto puesto en México 1986, lo que les coloca entre los equipos más tradicionales de la competencia.

Por otro lado, Senegal comenzó su andadura con una derrota 3-1 ante Francia y cayó 3-2 contra Noruega, pero logró recuperarse de manera espectacular con un contundente 5-0 sobre Irak, lo que les permitió avanzar a esta fase eliminatoria.

Desde su debut en 2002, los Leones de la Teranga han superado la fase de grupos en dos de sus tres participaciones. Su mejor performance fue llegar a los cuartos de final en su primera Copa del Mundo.

Ambos equipos sólo se han enfrentado una vez, en un amistoso previo al Mundial de 2002, donde el resultado fue un empate 1-1 en Osaka.

El encuentro será dirigido por el árbitro Héctor Martínez Sorto.

Horarios del partido según el país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

México, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas