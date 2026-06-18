El encuentro válido por la segunda fecha del grupo G del Mundial se llevará a cabo el domingo 21 de junio a las 22:00 horas (hora Argentina) en el BC Place Stadium, donde Egipto se medirá ante Nueva Zelanda.

Detalles del Mundial 2026

Esta edición del torneo es única, siendo la más amplia en la historia con 48 selecciones compitiendo por el título, lo que representa un cambio significativo desde su inicio en 1930 en Uruguay.

Los equipos están organizados en 12 grupos de cuatro, y los dos mejores de cada grupo, sumados a los ocho mejores terceros, lograrán avanzar a los dieciseisavos de final. Desde ahí, los equipos se enfrentarán en eliminatorias directas por el trofeo.

En esta fase, los cinco mejores terceros se enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L, mientras que los otros tres se medirán ante los primeros de los grupos A, B y D, donde estarán los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Próximos encuentros de Nueva Zelanda y Egipto

Nueva Zelanda verá acción nuevamente en el grupo G contra Bélgica en la tercera fecha, programado para el 27 de junio a las 00:00 horas (hora Argentina).

Por su parte, Egipto también competirá el 27 de junio, enfrentándose a Irán a la misma hora, 00:00 horas (hora Argentina).

Horarios del partido según país

Argentina: 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas