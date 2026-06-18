Hoy, a las 19:00 (hora Argentina), se enfrentarán en el BC Place Stadium de Vancouver las selecciones de Canadá y Catar en la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026.

Tras la primera fecha, todos los equipos del grupo se encuentran empatados en puntos, lo que significa que este choque es vital para definir la clasificación. La igualdad actual crea una atmósfera tensa y competitiva, donde cada partido cuenta más que nunca.

Catar sorprendió en su presentación al conseguir el primer punto de su historia en una Copa del Mundo. Cuando parecía que caía ante Suiza, logró igualar el encuentro en el último instante, gracias a un gol de Boualem Khoukhi en el minuto 95, después de que Breel Embolo abriera el marcador para los europeos en el primer tiempo.

Por su parte, Canadá también hizo historia al igualar 1-1 contra Bosnia y Herzegovina, logrando su primera unidad en este tipo de torneos. Aunque el conjunto europeo tomó la delantera con un cabezazo de Jovo Lukić, los canadienses respondieron con un potente disparo de Cyle Larin a los 78 minutos.

En cuanto a la historia entre ambos seleccionados, solo hay un encuentro previo registrado, que resultó en una victoria para Canadá por 2-0 en un partido amistoso en 2022. Este nuevo choque en el Mundial representa la primera vez que se enfrentan en esta competencia.

La dirección del partido estará a cargo del árbitro Cristián Garay Reyes, quien será el encargado de hacer cumplir las reglas en este emocionante encuentro.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del torneo es la más extensa desde su creación, contando con 48 selecciones. Los equipos están distribuidos en 12 grupos de cuatro, donde los dos mejores de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, marcando el inicio de las fases eliminatorias.

Próximos partidos

Canadá jugará su siguiente encuentro en el Grupo B contra Suiza el 24 de junio a las 16:00 (hora Argentina).

jugará su siguiente encuentro en el Grupo B contra Suiza el 24 de junio a las 16:00 (hora Argentina). Catar se medirá ante Bosnia-Herzegovina el mismo día y hora.

Horarios según país