La camiseta de Colombia fue incluida entre las mejores valoradas del Mundial 2026 por un ranking internacional.

Colombia ha comenzado su camino en la Copa Mundial 2026 con un sólido triunfo al vencer a Uzbekistán por 3-1. El partido, correspondiente a la primera jornada del grupo K, tuvo lugar en el estadio Ciudad de México. Los goles colombianos fueron anotados por Daniel Muñoz al minuto 40, Luis Díaz en el minuto 65 y Jaminton Campaz a los 53 minutos del segundo tiempo. Por parte de Uzbekistán, Abbosbek Fayzullaev descontó en el minuto 60.

El encuentro estuvo marcado por la igualdad en algunos momentos, con ambos equipos golpeando el palo en oportunidades que pudieron cambiar el rumbo del partido. Behruzjon Karimov y Luis Díaz fueron los desafortunados en esta faceta.

El jugador más destacado del partido fue Daniel Muñoz. El defensor no solo anotó un gol, sino que también mostró su gran desempeño al recuperar 4 pelotas y despejar 4 balones en situaciones de riesgo.

Luis Díaz también dejó huella en el partido, haciendo notar su capacidad ofensiva con un gol, dos remates al arco y 19 pases precisos que facilitaron el juego de su equipo.

El estratega de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, optó por una alineación 3-6-1, confiando en Utkir Yusupov como arquero, respaldado por Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev y Rustam Ashurmatov en la defensa. En el mediocampo, tuvieron a Behruzjon Karimov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Sherzod Nasrullayev, así como Abbosbek Fayzullaev, relegando a Eldor Shomurodov sola en la delantera.

Por otro lado, Néstor Lorenzo, el técnico colombiano, implementó una formación 4-3-3, con Camilo Vargas como guardameta y una línea defensiva conformada por Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica. En el medio, contó con Gustavo Puerta, Jefferson Lerma y Jhon Arias; mientras que James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz formaron la delantera.

El árbitro del encuentro fue Anthony Taylor, quien lideró el partido de manera efectiva.

Para la próxima jornada, Uzbekistán se medirá ante Portugal, mientras que Colombia enfrentará a la RD Congo en el estadio Guadalajara.

Cambios en Uzbekistan

45’ 2T - Salieron Oston Urunov por Dostonbek Khamdamov y Sherzod Nasrullayev por Farrukh Sayfiev. 76’ 2T - Salieron Rustam Ashurmatov por Jahongir Urozov y Abbosbek Fayzullaev por Azizbek Amonov.

Amonestado en Uzbekistán:

33’ 1T Abdukodir Khusanov (Conducta antideportiva).

Cambios en Colombia

71’ 2T - Salió James Rodríguez por Jaminton Campaz. 79’ 2T - Salieron Gustavo Puerta por Richard Rios y Luis Suárez por Juan Hernández. 92’ 2T - Salieron Luis Díaz por Andrés Gómez, Jhon Arias por Kevin Castaño y Eldor Shomurodov por Igor Sergeev.

Amonestado en Colombia:

6’ 1T Johan Mojica (Conducta antideportiva).