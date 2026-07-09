Las cifras actuales están por debajo de la meta, estimada de 65,000 MDP.

La Selección Mexicana cayó ante Inglaterra, y con ese partido concluyó la participación de México también como sede de los 13 partidos que le asignaron en la competencia más importante del futbol a nivel mundial.

El silbatazo final dejó una derrama hasta el momento de MXN $50,000 millones, donde la mayor parte de los recursos provinieron del sector turístico, a los que se suman 5,000 millones por la venta de boletos.

De acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), los turistas que llegaron a las tres sedes mundialistas generaron una derrama total de MXN $35,000 millones, seguido por 15,000 millones de pesos del consumo adicional de las familias mexicanas, a lo que se sumaron aproximadamente 5,000 millones en la venta de boletos.

El organismo que lidera Octavio de la Torre señaló que el Fan Fest en Ciudad de México fue uno de los principales detonadores de actividad económica.

El Fan Fest incluye 39 fechas, 18 sedes y una derrama estimada de MXN $2,000 millones, de los cuales 1,800 millones ya se habían generado al 6 de julio.

En lo que corresponde al hospedaje, la ocupación hotelera promedio en las tres sedes, Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León, alcanzó 66%, con picos de entre 80 y 90% en días de partido y las tarifas aumentaron 120% en promedio.

Las estimaciones del organismo señalan que 2.1 millones de turistas pernoctaron en hoteles y 700 mil utilizaron plataformas de corta estancia, como Airbnb.

Además, los viajeros latinoamericanos alcanzaron estancias de 16 días y visitaron otras ciudades fuera de las sedes.

Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) reportó incrementos del 15 al 30% en sus ventas los días de los partidos de México y que se generaron 15,000 empleos temporales.

“El balón dejó de rodar, pero la economía no. El reto ahora es convertir esta derrama en una política permanente que fortalezca a los negocios familiares, impulse el turismo deportivo, digitalice al comercio y permita que los beneficios de los grandes eventos lleguen a más empresas mexicanas”, afirmó Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur en conferencia de prensa.

Aunque el Mundial todavía no termina, y se generará mayor derrama, las cifras actuales todavía están por debajo de la meta, pues el mismo organismo pronosticó una derrama estimada de MXN $65,000 millones.