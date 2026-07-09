La compañía reveló que sus compradores adquirieron productos de categorías como televisiones, audífonos, bocinas, belleza y cuidado personal.

En esta noticia Hot Sale detonó consumo

Amazon México reportó un crecimiento significativo en órdenes y unidades vendidas entre marzo y junio, en artículos relacionados con el Mundial de fútbol 2026.

Los picos más altos se reportaron tras el 31 de mayo, cuando se dio a conocer la lista de convocados de la Selección Mexicana, con un incremento de 42% en compras y después del arranque del torneo, el 11 de junio, con un aumento de órdenes del 29%.

El e-commerce lanzó un apartado con artículos relacionados con la celebración mundialista al que llamó Estadio Amazon con el objetivo de analizar los comportamientos de compra de los usuarios.

La compañía reveló que sus compradores adquirieron productos de categorías como televisiones, audífonos, bocinas, belleza y cuidado personal.

También destacaron notebooks, celulares, tablets, cámaras digitales, lentes, monitores, routers y drones. La empresa interpretó este hallazgo como una necesidad de los clientes de conectarse, compartir y crear contenido alrededor del Mundial.

Amazon también compartió que las compras relacionadas con la temporada de fútbol ocurren principalmente de noche, con un pico en torno a las 10 PM, seguido por las 9 PM y las 11 PM. Durante el día, el pico se registró al mediodía. En cuanto a los días de la semana, los martes y lunes lideran la actividad, lo que sugiere un ciclo claro: el fin de semana inspira la compra; el inicio de semana convierte.

En el contexto de estos datos, Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México, expresó en un comunicado: “Detrás de cada pedido en Estadio Amazon hay una historia: un anfitrión preparando su casa con cariño, un grupo de amigos actualizando su tecnología o una familia reuniéndose”.

Hot Sale detonó consumo

El entusiasmo de los fanáticos alcanzó su punto más alto durante la semana del 25 de mayo, cuando la anticipación al torneo coincidió con las ofertas de Hot Sale.

Aunque la pasión por el fútbol une a millones de aficionados en todo el país, la forma de prepararse para vivir cada partido cambia según la ciudad. Amazon reveló que en la Ciudad de México y el área metropolitana, las categorías destacadas fueron licores, cerveza y audífonos.

En Guadalajara las categorías destacadas fueron cerveza y licores, mientras que en Monterrey, playeras y audífonos.

En otras ciudades de México, más allá de las sedes, también hubo un aumento de consumo; Querétaro destacó por la compra de libros y figuras relacionados con el fútbol, y Mérida por coleccionables.

Durante el torneo más importante del mundo, Amazon México busca ser el e-commerce favorito de los aficionados mexicanos y adelantarse a su principal competencia, Mercado Libre, ofreciendo entregas rápidas y opciones de pago flexibles.