El Gobierno de Pedro Sánchez se quedará con más del 30% del dinero que cobrarán los campeones del Mundial 2026

La selección de España se proclamó campeona del Mundial 2026 tras vencer a Argentina en la final disputada el 19 de julio en Nueva Jersey. Además del prestigio deportivo, la consagración también supone un importante premio económico para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), los futbolistas y la Agencia Tributaria.

La FIFA estableció para esta edición un reparto récord de premios tras incrementar un 15% los fondos destinados a las 48 selecciones participantes. Como consecuencia, España recibirá el mayor premio de la historia de los Mundiales.

¿Cuánto dinero cobrará España por ganar el Mundial 2026?

La RFEF ingresará 62,5 millones de dólares, equivalentes a unos 55 millones de euros, por la conquista del Mundial. El monto está compuesto por:

50 millones de dólares por proclamarse campeona.

10 millones de dólares por clasificarse al torneo.

2,5 millones de dólares como ayuda para la preparación previa.

Sin embargo, la Federación no conservará la totalidad del premio. Según el acuerdo alcanzado con la plantilla, los 26 futbolistas recibirán una prima individual de 754.701,92 euros brutos, lo que representa un desembolso conjunto cercano a 19,6 millones de euros.

¿Cuánto dinero se llevará Hacienda por el título de España? Fuente: Shutterstock Shutterstock

De esta manera, la RFEF conservará alrededor de 35 millones de euros, recursos que se destinarán a inversiones para el desarrollo del fútbol español, como mejoras en infraestructuras, programas de formación, centros de alto rendimiento y apoyo a clubes y categorías inferiores.

¿Cuánto dinero se llevará Hacienda por el título de España?

El triunfo también tendrá un importante impacto para la Agencia Tributaria. Las primas que perciben los futbolistas tributan como rendimientos del trabajo y, al tratarse de deportistas con elevados ingresos, quedan sujetas a los tipos máximos del IRPF.

De los 26 convocados, 17 militan en clubes de LaLiga, por lo que sus primas, valoradas en conjunto en 12,8 millones de euros, tributarán en España. Los otros nueve jugadores desarrollan su carrera en ligas extranjeras y no abonarán este impuesto ante la Hacienda española por este concepto.

Representación creada con IA - El Cronista

Según las estimaciones de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Hacienda recaudará cerca de 6 millones de euros gracias al título mundial.

De esa cifra, unos 4,4 millones de euros corresponderán a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, mientras que el resto se distribuirá entre las haciendas forales de Navarra, Gipuzkoa y Bizkaia. La estimación tampoco incluye la tributación que deberán afrontar el seleccionador y el resto del cuerpo técnico.

Así, además de los 35 millones de euros que permanecerán en la Federación y de los 19,6 millones de euros brutos que recibirán los jugadores, el campeonato también dejará un importante ingreso para las arcas públicas españolas.

Promedio por jugador que tributa en España