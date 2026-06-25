El encuentro entre Panamá e Inglaterra está programado para el sábado 27 de junio, comenzando a las 18:00 (hora Argentina) en el estadio Nueva York.

En esta tercera y definitiva jornada del Grupo L, las trayectorias de ambos equipos no podrían ser más diferentes. La selección panameña ya se encuentra eliminada y no tiene posibilidad de acceder a los dieciseisavos de final, mientras que Inglaterra busca cerrar una fase de grupos efectiva para asegurar el primer lugar de su grupo.

Panamá llega a este choque sin puntos en su haber, tras sufrir una derrota por 0-1 frente a Ghana en su debut y caer nuevamente por el mismo marcador ante Croacia. A pesar de que mostró momentos de competitividad, no logró obtener puntos que le permitieran avanzar.

Por su parte, Inglaterra ha tenido un inicio prometedor en el torneo. Comenzaron con una convincente victoria de 4-2 contra Croacia y luego empataron sin goles contra Ghana, lo que les deja en una posición favorable para asegurar el liderazgo del grupo.

El partido será dirigido por el árbitro Abdulrahman Al Jassim.

Perspectivas de avance a los dieciseisavos de final

Una vez culminada la fase de grupos, el equipo que ocupe el primer lugar se enfrentará al tercer clasificado de uno de los grupos E, F, G, I o J. El segundo de este grupo jugará contra el segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que acceda como mejor tercero dependerá de su posición en la tabla de terceros y de la configuración final de los clasificados.

Horarios del partido Panamá e Inglaterra, según país

Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas