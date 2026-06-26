Mañana, Croacia y Ghana se verán las caras a las 18:00 (hora de Argentina), en un partido clave correspondiente a la tercera fecha del grupo L del Mundial 2026, que tendrá lugar en el estadio Filadelfia.

Ambos equipos llegan a este encuentro con esperanzas de seguir en la competencia y buscarán terminar la fase de grupos en una posición favorable. El desenlace de este partido, en conjunto con el duelo entre Panamá e Inglaterra, definirá el futuro de los seleccionados en la competición.

Croacia, con solo tres puntos en su haber, está obligada a ganar para mantener viva su ilusión de clasificación. En su primer encuentro, sufrió una dura derrota ante Inglaterra por 4-2, pero logró recuperarse en la segunda jornada con una victoria ajustada de 1-0 sobre Panamá.

Por su parte, Ghana afronta este compromiso con la meta de extender su camino en el torneo. El equipo africano inició su participación con una victoria mínima por 1-0 ante Panamá y luego consiguió un empate sin goles contra Inglaterra, lo que les da una buena base para el partido de mañana.

Drew Fischer ha sido designado como el árbitro encargado de dirigir el encuentro.

Perspectivas para los dieciseisavos de final

Finalizada la fase de grupos, el primer clasificado de esta zona se enfrentará al tercer mejor ubicado en los grupos E, F, G, I o J, mientras que el segundo se verá las caras con el segundo del Grupo A. Las posibilidades para el equipo que logre avanzar como uno de los mejores terceros dependerán de su posición en la tabla y la distribución de los clasificados.

Horarios del partido según país

Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas