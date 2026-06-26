El día de mañana, Panamá se medirá ante Inglaterra en la tercera y última jornada del Grupo L, a realizarse en el estadio Nueva York, comenzando a las 18:00 (hora Argentina).

Este encuentro representará un choque de realidades contrastantes. Panamá, ya eliminado del torneo, no tiene chances de avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que Inglaterra tiene la misión de concluir la fase de grupos de manera convincente y asegurar el primer puesto de su grupo.

La selección panameña ha tenido un desempeño complicado, con dos derrotas en sus primeros partidos. En su debut, cayeron por 1-0 ante Ghana, y luego sufrieron otra derrota, también por 1-0 frente a Croacia. Aunque han mostrado destellos de competitividad en estos encuentros, no lograron sumar puntos.

Por su parte, Inglaterra ha tenido un inicio prometedor en este Mundial. Los europeos comenzaron su participación con una victoria significativa por 4-2 sobre Croacia y, aunque su último encuentro terminó en empate sin goles con Ghana, los resultados hasta ahora son favorables para ellos. Ahora dependen de sí mismos para asegurar el liderazgo del grupo.

El árbitro designado para este encuentro es Abdulrahman Al Jassim.

Perspectivas hacia los dieciseisavos de final

Una vez concluida la fase de grupos, el equipo que termine en primer lugar se enfrentará al tercer clasificado de uno de los grupos E, F, G, I o J, mientras que el segundo lugar se medirá contra el segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su posición final y de la distribución de los equipos clasificados.

Horarios del partido según país

Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas