En el día de mañana, RD Congo se medirá contra Uzbekistán a las 20:30 (hora Argentina) en el tercer encuentro del grupo K del Mundial. Este partido es clave, ya que ambas selecciones tienen la oportunidad de clasificar, aunque están separadas por un solo punto.

En la última jornada del Grupo K, RD Congo necesita una victoria para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda. Con un empate 1-1 contra Portugal en su estreno, seguido por una ajustada derrota 1-0 ante Colombia, el equipo africano llega con un punto en la tabla y ambiciones intactas.

Por su parte, Uzbekistán se presenta a este compromiso sin posibilidades de clasificación, tras perder 3-1 contra Colombia y sufrir una goleada de 5-0 ante Portugal. Sin puntos y con una diferencia de gol muy desfavorable, buscarán despedirse del Mundial con un mejor sabor de boca.

El árbitro de este encuentro será Felix Zwayer.

El camino hacia los dieciseisavos

El equipo que finalice en primer lugar del grupo se enfrentará al tercer clasificado de los grupos E, F, G, I, J, mientras que el segundo jugará contra el segundo del Grupo A. El destino del conjunto que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla.

Horarios de RD Congo y Uzbekistán por país

Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas