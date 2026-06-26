Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 26 de junio de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.432,6 pesos colombianos.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 4.45%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.27%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

El dólar bajó frente al peso colombiano en la última sesión.

En los últimos 10 días predominaron las caídas (6) sobre las subidas (4), sin jornadas estables; el movimiento fue volátil, con breves rebotes a mitad del periodo y un cierre nuevamente débil.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo cual podría influir en diversas dinámicas económicas.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este viernes, 26 de junio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 343260.01 pesos colombianos; 200 dólares costarán 686520.02 pesos colombianos y 500 dólares costarán 1716300.05 pesos colombianos.