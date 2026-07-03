Hoy, a las 22:30 (hora Argentina), Colombia se medirá ante Ghana en el estadio Kansas City, un encuentro correspondiente a la llave 16 del Mundial.

La selección colombiana avanzó a esta fase como líder del Grupo K, manteniéndose invicta, mientras que Ghana logró su clasificación como una de las mejores terceras del Grupo L. Este partido también tiene un interés especial, ya que Carlos Queiroz, exentrenador de Colombia, ahora comandará al equipo africano.

Colombia llega a los dieciseisavos de final tras una destacada fase de grupos. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo comenzó su andadura con una victoria de 3-1 frente a Uzbekistán, luego se impuso 1-0 a RD Congo y selló su clasificación con un empate a cero contra Portugal.

Este torneo marca la octava participación de los cafetaleros en la Copa del Mundo. Su mejor logro hasta la fecha fue en Brasil 2014, donde alcanzaron los cuartos de final, con James Rodríguez como estrella y ganador del Botín de Oro de aquel Mundial.

Por otro lado, Ghana terminó en el tercer puesto del Grupo L. Las Estrellas Negras empezaron fuerte con un 1-0 contra Panamá, igualaron sin goles ante Inglaterra y concluyeron su fase de grupos con una derrota de 2-1 frente a Croacia, resultados que les permitieron mantener sus esperanzas en el torneo.

Ghana busca igualar su mejor rendimiento histórico, logrado en Sudáfrica 2010, cuando tocaron las semifinales, pero fueron eliminados por Uruguay en una tanda de penaltis.

El partido será arbitrado por Clément Turpin.

Horario de Colombia y Ghana, según país

Argentina: 22:30 horas

Colombia y Perú: 20:30 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 19:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:30 horas