Esta noche, a las 23:00 (hora Argentina), se llevará a cabo el partido entre Jordania y Argentina correspondiente a la tercera jornada del grupo J del Mundial en el estadio Dallas.

La selección argentina, que ha logrado asegurar su lugar en los dieciseisavos de final y se ha consagrado como líder de su grupo, llega a este choque con una postura relajada. La Albiceleste ha demostrado su valía como campeona vigente al vencer a Argelia y a Austria, manteniendo una impecable marca de seis puntos y sin goles en contra.

Aunque el equipo de Lionel Messi se presenta como favorito, la escuadra jordana no ha tenido la misma fortuna. Con dos derrotas en su haber, una inicial ante Austria y otra contra Argelia, Jordania no ha sumado puntos y busca despedirse con dignidad de este torneo mundial al enfrentarse al líder del grupo.

El árbitro, István Kovács, será el encargado de dirigir el encuentro que promete ser un auténtico espectáculo. A pesar de la diferencia en las aspiraciones de ambos equipos, se espera que los jordanos busquen brindar una buena imagen ante sus hinchas.

Perspectivas de clasificación

El equipo que termine en la primera posición después de esta fase se enfrentará al tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. Por otro lado, el segundo de este grupo retará al segundo clasificado del Grupo A. Las posibilidades del seleccionado que avance como mejor tercero dependerán de su posición en la tabla y de los resultados de los demás grupos.

Horarios del partido entre Jordania y Argentina según país

Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas