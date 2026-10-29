beconnected desarrolló una nueva app y un nuevo sitio web y simplificó el proceso de activación de la eSIM, que ahora puede instalarse directamente desde la aplicación.

Hay negocios cuya evolución se mide en nuevos productos, mercados o clientes. En beconnected, el cambio también implicó transformar aquello que el usuario no ve: la infraestructura tecnológica que sostiene la experiencia.

La compañía nació hace ocho años como un servicio de Wi-Fi portable para viajeros y evolucionó hacia un modelo basado en eSIM, app y web. El cambio amplió el horizonte del negocio: de una operación concentrada en la Argentina a una propuesta preparada para crecer internacionalmente.

La transformación tecnológica acompañó además una renovación integral de la experiencia digital. beconnected desarrolló una nueva app y un nuevo sitio web y simplificó el proceso de activación de la eSIM, que ahora puede instalarse directamente desde la aplicación. El objetivo fue reducir pasos y fricciones en un negocio en el que toda la relación con el usuario ocurre de manera digital.

La compañía nació hace ocho años como un servicio de Wi-Fi portable para viajeros y evolucionó hacia un modelo basado en eSIM, app y web Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuando el negocio cambia, la infraestructura también

La arquitectura con la que beconnected había trabajado hasta entonces respondía a otra escala. Para crecer, necesitaba una base tecnológica capaz de acompañar mayores volúmenes de usuarios sin generar fricciones en la compra.

“En un servicio 100% digital, el proceso de contratación tiene que ser simple y rápido. Si la app demora o el usuario encuentra obstáculos, la venta corre riesgo”, explicó Jorge Thomas, Co-Founder.

Con esa premisa, la compañía realizó una compulsa entre distintos proveedores. La propuesta de Soluciones Digitales de Metrotel se destacó por la posibilidad de adaptar la solución a las necesidades del negocio y, especialmente, por su capacidad para trabajar sobre AWS, plataforma elegida por beconnected para sostener su crecimiento. El acompañamiento incluyó el diseño de la solución, la migración y el soporte necesario para sostener la evolución de la infraestructura.

“Buscábamos una infraestructura muy robusta para el corazón de nuestro servicio. Más que mirar solamente el precio, necesitábamos estar preparados para crecer sin que la tecnología se transformara en un límite. En Metrotel encontramos ese respaldo”, señaló Francisco Ruiz Luque, Co-Founder.

La migración comenzó en marzo de 2026. Los equipos de ambas empresas trabajaron de manera coordinada durante los dos meses que duró el proceso, garantizando en todo momento la continuidad del servicio.

Hoy, beconnected ofrece conectividad en más de 200 países. La nueva infraestructura fue pensada no sólo para responder al volumen actual, sino para acompañar una etapa de expansión mayor.

La expansión internacional, en tanto, ya empieza a reflejarse en la operación.

Aunque la Argentina continúa siendo su principal mercado, la compañía registra contrataciones realizadas desde distintos países, incluso antes de desplegar campañas específicas en esos destinos. La nueva infraestructura busca acompañar justamente ese escenario: crecer sin que el aumento de usuarios obligue a rediseñar nuevamente el corazón tecnológico del negocio.

Para Metrotel, este proyecto consolida el propósito de su unidad de Soluciones Digitales: responder a una necesidad clave del mercado, brindando a las empresas el soporte y la capacidad de evolución tecnológica que necesitan para acompañar su crecimiento. De esta manera, la compañía potencia su sólido expertise en conectividad, llevando su propuesta de valor hacia soluciones avanzadas de infraestructura cloud, ciberseguridad e inteligencia artificial.

Detrás de una app que facilita la conectividad internacional, existe una decisión estratégica crucial: desplegar una infraestructura tecnológica de alta escala, diseñada para sostener la próxima fase de expansión del negocio.