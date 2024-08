Warren Buffett vende Apple: ¿'cash is king'?

En una sorprendente jugada, Warren Buffett vendió el 56% de sus acciones de Apple en la primera mitad de 2024. ¿Qué está viendo?



Desde finales de 2023, Berkshire Hathaway, propiedad de Warren Buffett, ha vendido 505 millones de acciones de Apple, dividiéndose entre 115 millones en el primer trimestre y otros 390 millones en el segundo.

Nadie sabe efectivamente por qué Warren Buffett vendió una parte tan grande de estas acciones, pero la lenta tasa de crecimiento de la empresa y su alta valuación podrían haber influido en su decisión.

Veamos un indicador muy importante: el Buffett Indicator, que compara la capitalización bursátil total de todas las empresas en EE.UU con el PBI del país. Este ratio, desarrollado por Warren Buffett, se utiliza para evaluar si el mercado de acciones está sobrevalorado o subvalorado en relación con la economía.

Bajo esta métrica, el mercado de EE.UU. luce "caro" y este puede ser uno de los motivos por los que Buffett decidió desprenderse de tantas acciones de Apple.

Con esta venta, Berkshire Hathaway alcanzó un nivel récord de USD 277.000M en cash.

Sin embargo, dado que la compañía también ha crecido enormemente, lo justo es comparar el cash en relación al tamaño total de la empresa. Bajo esta comparación, la proporción del cash actualmente (20,7%) no es récord para la compañía:

Buffett ha elogiado a Apple en múltiples ocasiones, pero su decisión de reducir la participación en esta magnitud siembra dudas sobre el potencial de la compañía desde estos niveles.

De hecho, la valuación de Apple en relación a sus ventas (ratio Price-to-sales), está en los registros más altos de su historia:

Recordemos que Waren Buffett comenzó a invertir en Apple en 2016 y ha tenido un rendimiento notable, superior al 700%. Vale destacar que, a pesar de esta venta, sigue siendo su principal posición.

Para los inversores, el movimiento de Buffett plantea una pregunta crucial: ¿deberían seguir su ejemplo? La respuesta no es simple, pero hay muchas pistas:

Apple llegó a caer un 17% desde sus máximos recientes hasta los mínimos del lunes de esta semana, en plena sangría global, motivada por los malos datos económicos en EEUU y la situación de Japón. Desde el lunes, se recuperó más de un 8% y acumula una caída del 11% desde sus máximos.

Sin dudas, lo que sucedió durante los últimos días es una demostración de lo frágil que está el mercado. Con noticias no tan dramáticas, el mercado tuvo caídas récords. Por eso, en estos momentos de incertidumbre, "Cash is king" es una buena estrategia. Esto remarca la importancia de no estar sobreexpuesto en activos de riesgo, como las acciones, ya que éstos son elevados.

Además, Warren Buffett deja en evidencia uno de sus mandamientos de inversión: a veces, tener liquidez puede ser tan valioso como tener grandes posiciones en activos. En tiempos de incertidumbre, el efectivo puede ser el rey que permita a los inversores capturar oportunidades cuando surjan, y protegerse ante inminentes caídas.

Aclaración: al hablar de cash también se incluye el concepto de "cash equivalents", como letras del tesoro de EEUU. ¿Por qué? Porque hoy en día es un costo de oportunidad quedarse en dólares físicos, teniendo la posibilidad de invertir en letras (bonos con vencimiento menor a un año) del tesoro de EEUU, que rinden 4,5%.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.