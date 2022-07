Rodrigo de Paul, el Mundial de Qatar y la privacidad

Una onda expansiva sacudió a los medios argentinos al darse la señal de alerta: ¿Rodrigo de Paul se quedará sin jugar el Mundial de Qatar tras su separación? Por unas horas quedaron rezagados el índice de inflación, la caída de los bonos soberanos, el cepo a las importaciones, el alza incontenible del dólar.

Quizás con el ánimo de distraer a la perturbada audiencia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lanzó al aire: "Para ir a Qatar, lo que no tenés que tener es una denuncia penal con condena pendiente, un tema de género o algo similar, eso es lo que entendemos de lo que marca el artículo del Reglamento FIFA", comentó Claudio Tapia al programa De acá en más en diálogo con María O'Donnell en radio Urbana Play.

"Yo no creo que ningún padre se niegue a darle a sus hijos lo que realmente corresponde. La conozco a Camila, lo conozco a él y por el bien de sus hijos, que es lo que tiene que priorizar toda pareja que se separa, no tengo dudas que esto que se ha mediatizado y se terminará arreglando de la mejor manera", concluyó Tapia.

Como un frívolo pasatiempo, se multiplicaron las especulaciones sobre la situación legal y deportiva del talentoso volante de la Selección Argentina.

Tal como informara El Cronista, el pase de Rodrigo fue adquirido por el Atlético de Madrid del DT "Cholo" Simeone tras la obtención de la Copa América, en julio de 2021.

Su fichaje desde el Udinese de Italia le costó al club 'colchonero' 35 millones de euros, más 5 años de contrato con una retribución de 3,5 millones de euros por temporada (incluidos bonus) según el sitio Marketing Registrado.

LA EXPOSICIÓN MEDIÁTICA DEL CASO

"La compensación económica tiene que ver, en el caso de Camila, ella comenzó esta relación cuando tenía 14 años. A los 18 se fue del país, acompañando a su pareja. Él pudo realizar su carrera profesional, de futbolista, de manera muy exitosa, gracias a Dios. Y ella se abocó a cuidar a sus hijos, como lo hace el día de hoy. La ley dice que se fija la compensación económica y los alimentos", precisó Ignacio Trimarco, letrado de Camila Homs al programa Intrusos (América TV).

Y apuntó: "El señor Rodrigo de Paul se comunicó con Camila para intentar resolver esto entre ellos. Ella tuvo la buena voluntad, pero al darse cuenta de que no se estaban haciendo valer sus derechos contrató a este estudio jurídico".

Del otro lado, la abogada Mariana Gallego afirmó: "De Paul no es un deudor alimentario y es mentira que no pueda disputar el Mundial de Qatar".

Y además señaló: "Causa penal con condena en suspenso, claramente no existe; denuncia de violencia, tampoco existe; y algo que están hablando en todos lados es lo del reclamo alimentario, pero acá no hay ningún reclamo alimentario, porque la primera condición de un incumplidor alimentario es que exista un reclamo y acá no existe".

Según trascendió, ante la falta de acuerdo en la mediación prejudicial, De Paul habría iniciado una demanda para que un juez fije la cuota alimentaria, transfiriendo un monto provisorio a una cuenta de su expareja, para cubrir los gastos de sus dos pequeños hijos hasta lograrse el mutuo acuerdo o se dicte sentencia.

Camila y Rodrigo convivieron 12 años, pero no están unidos en matrimonio civil. El abogado Trimarco declaró al programa Arriba Argentinos (El Trece) que reclamarán el 50% de las ganancias obtenidas durante los últimos años. Para ello, habrán de valerse de una pericia contable y del criterio del juez.

Y a su vez el letrado confirmó: "El reclamo tiene que ver con la compensación económica, con alimentos y el régimen de comunicación para que los menores puedan tener la mayor cantidad de contactos y visitas porque el padre trabaja en el exterior. La posibilidad de que no pueda jugar el Mundial existiría si en el desarrollo de esta demanda se llegara a corroborar alguna circunstancia de ocultamiento de bienes que constituiría un delito penal".

Desde Valencia (España), Susana Gisbert Grifo, escritora y fiscal especializada en violencia de género nos explica que "el retraso intencionado en el pago de una pensión (cuota alimentaria), el dejar de pagar una deuda común o entablar pleitos por cada gasto del hijo o ante la necesidad del mismo, pueden constituir un modo de minar la moral de la que fue pareja sin necesidad de incurrir en un tipo delictivo ".

Actualmente, el Gobierno español que preside Pedro Sánchez (PSOE) está evaluando tipificar a la violencia económica (tal como la falta de pago de las pensiones o cuotas alimentarias), como una modalidad de violencia de género en el Código Penal.

LA UNIÓN CONVIVENCIAL SEGÚN LA LEY ARGENTINA

"La unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo" (Conf. Art. 509 CCyCN).

Entre los requisitos exigibles para el reconocimiento de una "unión convivencial" figuran:

Que los dos integrantes sean mayores de edad

Que no tengan impedimento de ligamen ni esté registrada otra convivencia de manera simultánea

Que mantengan la convivencia durante un período no inferior a dos años (Conf. Art. 510 CCyCN).

Respecto de la llamada "compensación económica" para luego de finalizada la convivencia, se establece el derecho al reclamo a favor del "conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura" .

Dicha compensación "puede consistir en una prestación única o en una renta por un tiempo determinado que no puede ser mayor a la duración de la unión convivencial" y, "puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o en su defecto decida el juez" (Conf. Art. 524 CCyCN).

Para determinar el monto, el juez habrá de considerar entre otras circunstancias: el estado patrimonial de cada uno al inicio y al final de la relación; la edad y el estado de salud de los convivientes y de los hijos; la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita la compensación; la colaboración prestada a las actividades del otro; a quién se le atribuye la vivienda familiar. (Conf. Art. 525 CCyCN).

LAS NORMAS DE LA FIFA SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO

Más allá de los principios y declaraciones contra la discriminación en el fútbol, los estatutos y normas regulatorias de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) no contemplan a la violencia de género en sus múltiples manifestaciones (física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, ambiental, social).

Los futbolistas están obligados a cumplir con los reglamentos, procedimientos, contratos y reglas del juego. En cambio, no se establecen pautas de conducta extra futbolísticas para su entorno, sólo algunos deberes genéricos que no siempre encajan en las relaciones sociales.

"Las personas sujetas a este código deberán valorar el impacto que su conducta pueda tener en la reputación de la FIFA y deberán, por lo tanto, comportarse con dignidad y de manera ética y actuar con absoluta credibilidad e integridad en todo momento", así lo prescribe el Código de Ética de la FIFA.

Esta ausencia de especificidad impide que puedan adoptarse medidas expeditivas al momento de ventilarse cuestiones privadas, en prevención de actos de violencia en cualquiera de sus formas, que eventualmente podrían derivar en un delito penal.

Dicha falta de adecuación entre las normas y los hechos reales se hace más evidente en casos que convocan al interés de los aficionados, como las públicas rupturas entre Maxi López y Wanda Nara, Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis ó Gerard Piqué y Shakira.

Está prohibida la discriminación de cualquier país, individuo o grupo de personas por cuestiones de raza, color de piel, origen étnico, nacional o social, sexo, discapacidad, lengua, religión, posicionamiento político o de cualquier otra índole, poder adquisitivo, lugar de nacimiento o procedencia, orientación sexual o por cualquier otra razón, y será sancionable con suspensión o expulsión (Guía de la FIFA de Buenas Prácticas en materia de Diversidad y Lucha contra la Discriminación)

Así, suelen divulgarse por diversos canales, conflictos de familia que involucran a menores de edad, cuya integridad debe protegerse por mandato de una ley universal.

Si bien por el momento no existe impedimento legal para que De Paul juegue el Mundial junto a Leo Messi y el resto del seleccionado argentino, a partir de ahora, deberá actuar con mayor cautela.

A este punto se llega cuando el irresistible deseo de mostrarse golpea la puerta de los famosos (léase audios, selfies, videos, plataformas, Facebook, Twitter, Instagram).

Una vez derrumbado el muro que rodea a la intimidad, millones de seguidores estarán en condiciones de conocer saldos bancarios, bienes, ganancias, contratos, viajes y estadías en hoteles, nuevos vínculos, bebidas y comidas preferidas, aniversarios y la cuota alimentaria de los hijos .

Estos datos personales quedan al desnudo gracias a la colaboración indispensable de quienes buscan estimular el ego y saciar al mismo tiempo, el instinto de curiosidad que inunda a las grandes audiencias.

Para el célebre escritor Mario Vargas Llosa, la cultura -en el pasado- era "un llamado de atención" que impedía a los individuos dar la espalda a la cruda realidad. "Ahora, más bien, es un mecanismo que permite ignorar los asuntos problemáticos, distraernos de lo que es serio, sumergirnos en un momentáneo paraíso artificial ".

Hoy la privacidad es presa preferida de los cazadores de noticias, valiéndose del exhibicionismo sin límites de aquellos que día tras día cuentan sus propias historias, sin reparar en el precio final que habrán de pagar ni en los daños que puedan producirse.