Si tu vecino convierte las madrugadas en una fiesta interminable, ya no tenés que aguantarte. En Cuautla, Morelos, las autoridades municipales comenzaron a aplicar multas de hasta 35,000 pesos a quienes generen ruido excesivo, ya sea en casas particulares o negocios. El proceso arranca con una notificación preventiva, pero si el infractor hace caso omiso, la multa llega sin más aviso. Aquí te explicamos cómo funciona, cuánto te pueden cobrar y cómo denunciar. El problema del ruido nocturno dejó de ser un asunto solo entre vecinos en Cuautla, Morelos. El municipio ya cuenta con un procedimiento formal para atender denuncias por contaminación acústica, respaldado por sanciones económicas reales. Así lo confirmó Cristóforo Arroyo Vargas, director de Protección Ambiental municipal, quien explicó que las autoridades intervienen ante cualquier reporte de ruido excesivo, tanto en domicilios particulares como en establecimientos comerciales. La medida busca garantizar el derecho al descanso de los vecinos, especialmente en horarios nocturnos, cuando el impacto del ruido es mayor y más difícil de tolerar. Las sanciones por contaminación acústica en Cuautla no tienen un monto fijo: oscilan entre los 17,000 y los 35,000 pesos, dependiendo de varios factores. El monto mínimo se aplica en casos donde el infractor responde a la primera notificación, pero ya generó una afectación comprobable. La cifra más alta se reserva para situaciones más graves o reincidentes. El monto de la infracción puede incrementarse cuando: En todos los casos, el proceso comienza con una notificación preventiva. Solo si el infractor la ignora se procede con la multa formal. No cualquier ruido activa el procedimiento sancionador, pero sí un amplio rango de conductas que afectan el descanso de los vecinos. Entre las más frecuentes que atienden las autoridades se encuentran las fiestas con música a alto volumen, las bocinas encendidas durante la madrugada y el ruido constante y prolongado en zonas habitacionales. El director de Protección Ambiental fue claro al respecto: “Hay gente que no deja dormir a sus vecinos, toda la noche se amanecen con el ruido”. Los horarios de mayor riesgo son los nocturnos y de madrugada, cuando el impacto sobre el descanso es directo y la tolerancia institucional, menor. Si tu vecino no respeta el silencio y el ruido ya afecta tu descanso, el proceso para denunciarlo es más sencillo de lo que parece. Las autoridades municipales de Cuautla habilitaron canales para recibir reportes ciudadanos directamente en la Dirección de Protección Ambiental. El procedimiento funciona así: