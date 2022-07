River, la ministra de Boca y el cepo al fútbol

El cepo como elemento de tortura fue descripto en los relatos bíblicos. En su traducción al latín, el cippus era un instrumento de castigo, armado con dos bloques gruesos de madera con agujeros para sujetar brazos, piernas, pies o el cuello del prisionero. El reo era exhibido para las burlas del público. Los cepos romanos tenían varios agujeros para separar al máximo las piernas y así aumentar el grado de tortura.

Dos mil años después, el llamado cepo cambiario es utilizado en Argentina como un método in extremis para contener los desequilibrios en las variables económicas tales como: alta inflación, depreciación del peso, nivel de endeudamiento, balanza de pagos, precios y tarifas, emisión monetaria, mercado de divisas y reservas en dólares del Banco Central.

En medio de este panorama, el fútbol argentino, tradicional productor que exporta talentos, hoy vuelve a sufrir las consecuencias de los vaivenes que son recurrentes en la economía vernácula.

EL CASO BORJA, UNA HISTORIA QUE SE REPITE

Miguel Ángel Borja (29 años, 103 goles y 19 asistencias), exfutbolista de Olimpo de Bahía Blanca, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Gremio y Palmeiras, entre otros, tenía contrato con el Junior de Barranquilla hasta el 31/12/2023, con una cotización de 3,7 millones de euros (al 17/06/22) según el sitio especializado Transfermarkt.es.

El cepo cambiario es usado en Argentina como un método in extremis

Tal como informó El Cronista, tras la transferencia del delantero riverplatense Julián Álvarez al Manchester City en una suma superior a 21 millones de euros, se planteó el interrogante sobre el fichaje de su reemplazante. El goleador colombiano fue el 9 elegido a cambio de unos u$s 7 millones, una cifra que casi duplicó su última cotización estimada en el mercado de transferencias.



A raíz de la demora en concretarse el pase, algunas versiones le apuntaban al BCRA por el cepo cambiario que limita los movimientos de la divisa. Luego de la temprana eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Vélez Sarsfield, en pocas horas se despejó la incertidumbre.

"Se hablaron muchas pavadas, nunca hubo nada con respecto a un rechazo del Banco Central. No hubo ningún cambio normativo. La transacción de Borja estuvo muy cerca de haber sido acordada, pero la demoraron el salario del jugador -que lo miraba en términos de dólar-, cuestiones que tienen que ver con los derechos económicos del Junior de Barranquilla y Palmeiras, más las complejidades propias de Argentina. Nunca estuvo hecho ni caído", declaró el presidente de River, Jorge Brito, en diálogo con TyC Sports.

Y agregó: "Con la cuestión del dólar oficial no hubo ningún cambio normativo para comprar y vender jugadores. River es exportador, por lo cual le trae más dólares al Banco Central. Lo otro tiene que ver con el salario y la prima del jugador, que debe pagarse en pesos. El que viene de afuera hace la cuenta en dólares y uno tiene que darle el doble para compensar la brecha cambiaria".

LA BROMA DE LA MINISTRA silvina BATAKIS

La Ministra de Economía recientemente designada, Silvina Batakis, concurrió a los estudios del canal C5N. Al cierre de la entrevista, a la pregunta de "¿le va a dar a River los dólares para traer a Borja?", ella respondió como fanática de Boca y en tono humorístico: "No, por supuesto que no. Eso seguro que no. ¡Todo para Boca!".

En su Facebook supo compartir decenas de fotos con sus ídolos del club xeneize tales como Juan Román Riquelme, Carlos Tevez y Martín Palermo.

Esa respuesta estuvo desencajada del contexto que marca la realidad bajo rumores de renuncias de funcionarios y medidas contrarreloj para evitar que una nueva debacle económica suceda.

Fue otra demostración de lo difícil que resulta eludir la tentación de exponerse ante la gran vidriera. Esto ocurre, cuando quienes en su rol de autoridad en lugar de ahuyentar fantasmas y brindar certezas, optan por mezclar fútbol y política, con el sólo afán de congraciarse con la audiencia.

La ministra Silvina Batakis es fanática de Boca. Hizo pública su intención de ser candidata a presidenta del club.

"Mi opinión sobre el chiste de Batakis me la guardo para mí. La vi al día siguiente y el tema ya lo pude aclarar con ella. De todas maneras, la pregunta de lo de River no depende de la ministra, depende del Banco Central. Pero el chiste no era para el momento de la Argentina", criticó el mandamás del club de Núñez.

River había depositado $ 195 millones en el Banco Central por la primera cuota del fichaje, pero la operación demoró en aprobarse y, con ello, su acreditación en las cuentas de los clubes vendedores (Junior de Barranquilla y Palmeiras).

Desde hace tiempo, los clubes vienen reclamando un acceso más inmediato al mercado de divisas. Sin embargo, tras las últimas comunicaciones del BCRA, se les exige "pesificar" al valor oficial los dólares ingresados dentro de los 5 días hábiles.

Esta situación frustró muchas transferencias. Por estos días circularon versiones que con las nuevas restricciones a la importación, cuando un club argentino deba incorporar a un jugador del extranjero y requiera dólares para esa operación, el BCRA le pondrá más trabas y ello producirá la caída de las transferencias. Algunos clubes habrían optado por los dólares financieros como el llamado dólar Bolsa o dólar MEP (operación de compra de bonos en pesos y posterior venta en dólares).

A su vez, los clubes vendedores prefieren que desde el exterior se les pague en cuotas, especulando con una suba del dólar, descartando mantener el total en pesos en sus propias cuentas.

EL FINAL DE LA NOVELA: BORJA VESTIRÁ LA CAMISETA DE LA BANDA ROJA

Finalmente, este domingo se confirmó el traspaso del jugador, quien este lunes estaría en Buenos Aires para la revisión médica previo a unirse al equipo del DT Marcelo Gallardo.

Miguel Borja, figura de la selección de Colombia, finalmente se suma al equipo de River de Marcelo Gallardo

"Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder ir a uno de los mejores del continente. Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante, que ha venido trabajando. Yo simplemente me he dedicado a seguir las instrucciones que ellos me daban, el día que tenía que ir a entrenar iba", fue la primera declaración del delantero de la Selección de Colombia tras confirmarse su pase al club riverplatense.

LUIS SUÁREZ, LA OPORTUNIDAD PERDIDA

En contraposición al caso Borja, la proyectada incorporación del delantero uruguayo Luis Suárez, en condición de jugador en libertad de acción tras su paso por el Atlético Madrid, quedó cancelada. La cotización del excompañero de Leo Messi en el Barcelona ronda los 8 millones de euros.

" Podía incorporarse recién en cuartos y especulamos con eso. Creíamos que era lo mejor. Tomé los riesgos y me hago responsable. Lo de Suárez está caído, como lo dijo el jugador" reconoció el presidente Brito.

"Para mí era un privilegio, un orgullo, haber tenido esa posibilidad que con las conversaciones que fuimos teniendo, como contó Marcelo (Gallardo), fue una de las que más me motivó", confesó por su lado El pistolero Suárez a la señal ESPN, quien tenía un preacuerdo firmado que se dio de baja tras la inesperada eliminación de River en la Libertadores.

LA EVOLUCIÓN DE LOS CASTIGOS

Según describe el sociólogo inglés Anthony Giddens, hasta el siglo XIX las principales formas de castigo eran el cepo, los latigazos, marcar con hierro candente o la horca, con mucha gente que acudía a tales actos públicos. Los prisioneros antes de ser ejecutados, podían hacer su descargo y hasta declararse inocentes. Luego la multitud presente podía vitorear, abuchear o silbar según las afirmaciones del reo.

El cepo cambiario se implantó por primera vez en 2011. "Las alternativas que había en 2011 no eran gratis. Sin embargo, el cepo fue una mala decisión. Permitió ganar un poco de tiempo para evitar una devaluación. La presión sobre las reservas eran mucha y estaban cayendo con fuerza. Además, controlar el tipo de cambio nominal y defender eso a toda costa cada vez salía más caro", señalaba en 2016, el economista Eric Ritondale (Econviews).

El cepo al fútbol como restricción a las libertades individuales no es diferente a los otros castigos que hoy atraviesan a la sociedad. Fue desactivado hacia fines de 2015 y reinstalado en 2019.

Estos altibajos muestran la incapacidad de las clases dirigentes cuando se trata de erradicar los males de fondo. Así fue que la progresiva degradación de la palabra y el juego limpio nos llevó a la devaluación constante de nuestra moneda .

No faltan dólares sino ideas superadoras que sirvan para ganar la confianza de los buenos inversores. Tal como supo magistralmente sintetizar el periodista Dante Panzeri (1921/1978), tanto en el fútbol como en el andamiaje social, asistimos como espectadores a la defunción de los ejemplos.