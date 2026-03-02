Cuando la inmediatez del éxito gobierna a la razón, es bueno detenerse para reflexionar. Ya en los últimos años de Don Julio H. Grondona como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (1979-2014), los manuales académicos de posgrado de FIFA-CIES enseñaban sobre los avances de la gestión deportiva. “Los dirigentes deben profesionalizarse” solía enfatizar el ex mandamás de la AFA. Y ocurrió que, durante el primer cuarto del siglo XXI, los clubes convocaron a profesionales para áreas tales como: administración y finanzas, mercadotecnia, medicina, infraestructura, comunicaciones, neurociencia, nuevas tecnologías, organización de eventos, derecho del deporte. Y así, el aprovechamiento de estas herramientas le valió a River Plate, convertirse en uno de los líderes del proceso evolutivo en Argentina, con ciclos de enseñanza escolar completa, una universidad y una fundación, dedicada a transmitir los valores del deporte desde la infancia: “Más chicos en la cancha, menos chicos en la calle”. En la última década, ha sido constante el alto grado de coherencia y estabilidad en sus planes de mediano y largo plazo, tanto en lo institucional como en lo deportivo. Sin embargo, puede suceder que “al mejor cazador se le escape la liebre” (antiguo refrán español que significa: todos podemos cometer errores, lo cual no invalida los logros obtenidos). El ejercicio contable 2023-2024 dio un superávit de unos u$s 62 millones, 5° año consecutivo con resultado positivo (sin contar transferencias de jugadores),con un patrimonio neto de + 36% (unos u$s 250 millones). “Gracias a estos resultados récord, estamos realizando la mayor inversión en la historia de River a nivel de infraestructura para mejorar nuestras instalaciones y darles más comodidad y beneficios a nuestros socios y deportistas, para continuar creciendo como Club. Consolidamos un modelo de gestión sustentable, el cual nos permite hacer y construir una Institución cada vez más grande”, declaraba por entonces, el expresidente Jorge Brito. En tanto, en 2025 los ingresos totales sumaron u$s 79 millones, conforme al siguiente resumen: Como contrapartida, se invirtieron u$s 74 millones para competir en la Copa Libertadores (eliminación en 4tos. de final frente a Palmeiras de Brasil). A diferencia de su antecesor, el actual presidente Stefano Di Carlo, declaró que le otorgará prioridad al rendimiento deportivo a través de una reestructuración contractual de salarios por productividad, en función del desempeño de cada futbolista. En la primera reunión de Comisión Directiva, Di Carlo presentó una nueva fórmula remunerativa: “El fijo de la remuneración de los nuevos contratos de los jugadores no serán más del 60%. El resto (40%) será por productividad” (según % de partidos jugados, títulos ganados, goles anotados, partidos jugados, clasificación a las copas, vallas en 0, entre otras pautas). Dicha fórmula no podrá ser retroactiva, continuándose con los términos de los contratos en curso. En la temporada 2025 no se lograron títulos nacionales ni internacionales ni se clasificó a la Copa Libertadores 2026 conforme a la tabla anual. Marcelo Gallardo inició el 2do. de sus ciclos (2014-2022 y 2024-2026) a mediados de 2024, exhibiendo la escarapela del más ganador de la historia del club, con 14 títulos (superando a Ramón Angel Díaz). Sin embargo, no logró coronarse campeón en ninguno de los 8 trofeos disputados hasta fines de 2025. La agónica victoria por 32avos. de final de Copa Argentina (penal convertido a 5 minutos del final) ante un equipo semiprofesional (1-0 vs. Ciudad de Bolívar), fue el detonante para tomar la decisión de dar -un muy doloroso- paso al costado. “No veo respuestas” le había confesado a su entorno días antes, tras la derrota en cancha de Vélez Sarsfield (1-0). “A River le digo que mañana tal vez estaré buscando a mi hijo del colegio, así que no me voy a despedir. Esas son las cosas que tiene este lugar mágico. Uno se va, pero no se va nunca. En ese sentido, voy a estar muy pendiente de lo que pase en este club durante el tiempo que yo esté afuera. Muchas gracias. Que tengan un buen año. Le deseo de todo el corazón al club, a este plantel y a esta dirigencia que se puedan reponer y volver a ponerse de pie para lo que viene”, fueron sus palabras finales en el emotivo video que circuló por las redes oficiales, dando un leve toque con mano derecha al escudo con la banda roja sobre su corazón. “Gallardo se fue porque la está pasando mal. Es muy grande y pensó en el club. Puso a River por encima de todo, me gustó la decisión que tomó. Si un tipo groso como es él no tiene las fuerzas para seguir, está bien”, opinó Oscar Ruggeri, campeón del mundo 1986 (panelista de F90 ESPN). Y agregó: “Ahora los jugadores van a tener una mochila y van a salir a jugar con un camión encima de la espalda. Ahí vamos a ver quiénes son los que tienen huevos realmente porque a Gallardo lo van a poner ahí arriba y lo van a ovacionar. A los cinco minutos que empieza el partido se vienen las bombas para los jugadores porque se lo llevaron puesto a Gallardo y esto la gente no te lo perdona. Van a tener que ganar todos los partidos y no errar un pase. Toda la presión la tienen los jugadores y un poco los dirigentes”. Por su parte, Carlos Tévez, actual DT de Talleres de Córdoba, expresó: “No puedo opinar mucho. Creo que Marcelo, para la institución de River, es un grande y bueno... Como dicen todos, ¿no? Esta profesión de técnico, y más en Argentina, es una silla eléctrica”. Y continuó: “Cada partido te jugás el puesto. Fijate que van 6 o 7 fechas y ya creo que hay 3 o 4 entrenadores que se van. Entonces, tenés que estar siempre alerta y siempre buscando lo mejor”. Según el sitio La Página Millonaria, Eduardo “Chacho” Coudet abandonará al Alavés de LaLiga de España y firmaría el próximo miércoles con River hasta diciembre 2027. Según su representante, Christian Bragarnik, no existe cláusula de rescisión con el Alavés (lucha por no descender) y por lo tanto, el “Millonario” debería desembolsar una compensación por la ruptura del contrato que vence el 30 de junio. Como conclusión vale citar a Sir Alexander Ferguson (84 años), legendario manager y DT durante 27 años del Manchester United (13 títulos Premier League y 6 internacionales: incluyendo 2 UEFA Champions League): “El éxito da control, es lo que uno busca. Es muy difícil controlarse si no se es exitoso; por lo general, significa el fin de nuestro trabajo”.