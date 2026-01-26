Franco Mastantuono, en el encuentro por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de La Liga. FOTO: (X/REDES@realmadrid)/NA.

Después del Mundial de Clubes FIFA 2025 disputado en EE.UU., Franco Mastantuono fue fichado como jugador del Real Madrid, tras ejecutar su cláusula de salida de River Plate. Para concretar su traspaso (con contrato hasta 2031), debió esperar a cumplir 18 años (14 de agosto de 2025), conforme a las normas FIFA.

Según el sitio británico DAZN, el monto total de la operación (incluidos impuestos y tasas) ascendió a € 63,2 millones de euros (unos U$S 72,6 millones de dólares), convirtiéndose en la máxima transferencia en la historia del fútbol argentino.

No es oro todo lo que reluce

Sin embargo, la actualidad del talentoso volante atraviesa por un período de adaptación, habiendo recibido algunas críticas y silbidos desde la exigente “afición madridista”, muy acostumbrada a los éxitos deportivos.

En días pasados, Mastantuono convirtió un gol al Mónaco (6 a 1) por Champions League, el 3ro. más joven en la historia de la Casa Blanca, sólo superado por el brasileño Endrick y el legendario capitán Raúl.

“Desde que soy chico se habla de mi parte futbolística, se pudo decir que era el nuevo Messi y a la vez un desastre, la peor compra de Real Madrid. Ni me creo Messi ni la peor compra de Real Madrid, trabajo por mi mejor versión que puedo tener", confesó Franco en la zona mixta del estadio Santiago Bernabéu.

Y agregó: “Estoy contento, venía trabajando mucho para que se diese este partido. Real Madrid es un club muy exigente, donde siempre hay que dar lo mejor. Hoy me pude soltar un poco más y mostrar la versión que quiero. Me sentía preparado, pero era una nueva vida y eso lleva una adaptación estando muy lejos de mi familia”.

Mastantuono

Así contada, esta experiencia puede replicarse en centenares de futbolistas que emigraron (o emigrarán próximamente) hacia las ligas europeas, a edades cada vez más tempranas, sin completar el proceso de formación en el club de origen.

El caso Scarlato

Al cierre del mercado de pases (AFA lo extendió hasta el 27 de enero), River Plate sufrió frustraciones por jóvenes que rechazaron sus ofertas para contratarlos, privilegiando la salida a clubes extranjeros.

Tal es el caso de Luca Scarlato, (16 años, 7ma. División AFA), con posible destino al club Parma de Italia, cuyos padres optaron por el mecanismo conocido como “patria potestad”, una vía alternativa que sirve para eludir las normas FIFA sobre protección a menores de 18 años.

El conflicto escaló más aún luego de la resolución de AFA-LPF de restringir las convocatorias a los seleccionados juveniles a aquellos menores que abandonen a sus clubes formadores, en condición de jugadores libres.

La madre de Scarlato, Lorena Cuervo, posteó desde su cuenta X: “HAY MUCHO MALTRATO Y DESTRATO Y ACÁ LA QUE PIERDE ES LA SELECCIÓN. Nadie aceptaría el contrato que ofreció River. Te dicen que vale 100 millones de euros y te ofrecen un millón en pesos en mano. Y además al club le dijimos que no era económico, que no nos interesaba firmar. NOSOTROS QUERÍAMOS QUE SIGUIERA SU CARRERA SIN CONTRATO. Lo iban a blindar casi hasta los 20 años y vemos que los chicos llegan a Reserva, no debutan y se van a préstamo a cualquier lado. Si pasa eso no tiene más posibilidad de nada. En la reunión le dijimos a River que teníamos propuestas, hasta Bayern Múnich preguntó porque tiene ciudadanía alemana. Luca jugó todo el año, estuvo esperando a River y se sintió incómodo. La sumatoria de cosas, las amenazas y el contrato… nos hicieron tomar la decisión familiar”.

Y continuó: “Te dicen que vale 100 millones de euros y NO TE GARANTIZAN PRIMERA porque los chicos de Reserva salen a préstamo y quedan boyando en …” (citando a otros clubes no considerados “grandes”).

Tras esto, el DT Marcelo Gallardo dio su visión sobre esta operatoria que produce daños significativos al patrimonio proyectado de la cantera riverplatense: “Hoy, por las jugadas subidas a YouTube o por la cadena de representantes y ojeadores que siguen los partidos de divisiones inferiores, el proyecto empieza a recibir elogios muy temprano. Cuesta, cuando llegan a primera, hacerles ver que recién están empezando. Hay chicos que no debutaron y ya se quieren ir a Europa”.

Según publica La Página Millonaria, la directiva de River Plate denunció ante la FIFA al representante del joven Scarlato, solicitando una sanción ejemplar como agente, buscando así desalentar esta práctica considerada desleal, con el aval de AFA y CONMEBOL, reclamando el derecho a una compensación económica para los clubes formadores (indemnización + mecanismo de solidaridad).

Scarlato, quien rehusó firmar contrato con River, con el pase en su poder y pasaporte europeo, no debe esperar a cumplir 18 años para recibir ofertas y jugar profesionalmente en Europa.

Según la fuente, el Parma le ofreció al “millonario” un porcentaje sobre una futura venta. River rechazó esa propuesta, haciéndoles saber a los italianos que si lo fichan como jugador libre, pedirán la intervención del órgano disciplinario de la FIFA.

La postura de AFA-LPF

Tras la primera reunión del año, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, presidida por Claudio Fabián Tapia y el CEO de la LPF Francisco Duarte, se publicó en el sitio oficial: “… Se trató el tema de ser más exigentes en el cumplimiento de los estándares de AFA y FIFA con respecto a las transferencias en donde intervengan representantes o intermediarios. Con respecto a ello, se va a exigir que estén debidamente registrados en las entidades madres y que no sean meros testaferros de otros intermediarios sin licencia.

Además, para proteger a los clubes del abuso de las partidas prematuras de sus valores juveniles, movilizados por los representantes, se les comunicó a los clubes que no serán más convocados a los seleccionados nacionales aquellos jóvenes futbolistas que se vayan en forma conflictiva”.

Cuestión de fortuna

El desarrollo de la carrera profesional de un futbolista está encadenado a una serie de sucesos fortuitos. Se suele invocar a la suerte o al destino, y muchas veces, a favores y buenos presagios provenientes desde un plano alejado de lo terrenal. Cuando llegan las desgracias se dice “mala fortuna”.

En el presente estadio de evolución del fútbol global, los clubes argentinos continúan descapitalizándose -año tras año- por el éxodo incontenible de sus noveles talentos. Sólo el temor a no ser convocado a la selección nacional puede torcer esta tendencia.

De la convergencia de factores que terminan sepultando el sentido de pertenencia hacia un club, un escudo o una camiseta, uno aparece como crucial: la urgencia por ascender en la escala social tanto del futbolista como de su entorno familiar.

El escritor argentino Hernán Díaz, autor de la novela best seller “Fortuna” (o “Trust” en inglés), Premio Pulitzer de Ficción 2023, sostiene que “el dinero, en suficiente cantidad, tiene un efecto de distorsión sobre la realidad”.

Este pensamiento a su vez, podría revertirse como la otra cara de una misma moneda: la falta del dinero suficiente distorsiona la realidad.