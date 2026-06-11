Este miércoles, 10 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 9431 - La Luz

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 10 de junio

1° 9431 11° 2514 2° 9584 12° 2846 3° 6101 13° 8691 4° 9505 14° 0348 5° 2101 15° 6910 6° 7254 16° 1676 7° 2649 17° 7028 8° 0828 18° 6146 9° 3842 19° 4159 10° 1791 20° 8489

¿Qué significa soñar con La Luz?

Soñar con La Luz simboliza claridad, guía y esperanza; indica comprensión, protección y un rumbo más seguro.

Si La Luz es muy intensa o lejana, sugiere una verdad que abruma, un llamado a despertar o la necesidad de sanar y decidir.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.