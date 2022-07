Cepo al dólar en el freeshop: todas las restricciones que impuso el Gobierno

El Directorio del Banco Central de la República Argentina anunció este jueves que se restringe la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas en free shops.

De esta manera, extendió la prohibición que ya regía para pasajes y servicios turísticos en el exterior y productos del exterior que se reciben por el sistema puerta a puerta.

"Las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito no podrán financiar en cuotas las compras de sus clientes en Pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.); Productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial; Productos en tiendas libres de impuestos", manifestó el BCRA en un comunicado.

Los cambios en el Gabinete económico sin dudas golpearon la economía del país. Hace apenas unas días empezó a circular por todos los medios que dentro de algunas semanas escasearían productos como papel higiénico, café, comida para perros y gatos, salmón y mucho más.

Como corolario, el dólar se disparó por las nubes, se colocó un cepo a las importaciones y ahora abunda la incertidumbre en las góndolas.



Además del cepo al dólar en el free shop, hay una larga lista de otras restricciones que implementó el Gobierno Nacional en los últimos días con el fin de paliar los efectos negativos en la economía argentina. ¿Cuáles son?

CEPO A BIENES DE LUJO

Se limitará aún más el acceso a divisas para comprar bienes de consumo y suntuarios.

S e suman posiciones al listado de bienes de consumo (acceso al MULC en 180 días), incluyendo también nuevas posiciones en el listado de bienes suntuarios, o de lujo, como helicópteros, drones, jet ski y cuatriciclos, entre otros.

e suman posiciones al listado de bienes de consumo (acceso al MULC en 180 días), incluyendo también nuevas posiciones en el listado de bienes suntuarios, o de lujo, como En cuanto a la importación de servicios, se dispuso que se equiparen las condiciones con las de los bienes , con excepción para los pagos de fletes y turismo.



, con excepción para los pagos de fletes y turismo. De esta manera, el incremento de importaciones respecto al año anterior deberá ser financiado por parte de aquellos que superen los montos del 2021.





CEPO A LAS IMPORTACIONES: ESCASEZ DE COMIDA PARA PERROS Y GATOS

Los fabricantes de alimento balanceado para mascotas advierten que podría haber faltantes de productos por las trabas a las importaciones. Más precisamente, en dos meses, empezaría a escasear comida para perros y gatos en las góndolas de supermercados y pet-shops , dado que los insumos para su elaboración no se fabrican en el país.

La problemática también alcanza a la cría de cerdos, pollos y vacas, entre otras especies, debido a las restricciones para el giro de divisas al exterior a proveedores de materia prima, que suministran mercadería con envíos entre 60 y 90 días.

La situación fue redactada en una carta que la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena), le hizo llegar al Ministerio de Agricultura, que conduce Julián Domínguez. Así como también al Banco Central (BCRA) y a los Ministerios de Economía y Desarrollo Productivo.

Cepo a compras al exterior

El Gobierno confirmó un nuevo "cepo" en relación a la salida de divisas extranjeras. Ahora, las entidades financieras como los proveedores no financieros de crédito, no podrán financiar los envíos vía couriers .

Así, empresas como Tiendamía, los couriers como FedEx, UPS, DHL o TNT e incluso el servicio del Correo Argentino deberán dejar de ofrecer financiamiento para los consumos que se hagan por fuera del país.