El nombre de Carlos Slim volvió a aparecer con fuerza en el fútbol mexicano. En medio de la presión para terminar con la multipropiedad en la Liga MX, crecieron las versiones sobre un posible interés del magnate en adquirir al Club León, uno de los equipos más valiosos y competitivos del país. La operación todavía no es oficial, pero distintos reportes deportivos y financieros señalan que el entorno del empresario ya analiza escenarios para entrar nuevamente al negocio del fútbol mexicano. La posible venta del León también coincide con las exigencias de la FIFA y la Liga MX para modificar el esquema de propiedad antes del Mundial 2026. La posibilidad de que Carlos Slim compre al Club León aparece en un momento clave para la Liga MX. El Grupo Pachuca controla actualmente tanto al León como al Pachuca, una situación que ha quedado bajo presión por las reglas contra la multipropiedad. La FIFA y directivos del fútbol mexicano han insistido en la necesidad de reducir este modelo antes del Mundial de 2026. Por eso, distintos grupos empresariales comenzaron a ser vinculados con una posible compra del León, entre ellos el entorno de Slim, quien ya tuvo participación en el fútbol mexicano años atrás mediante patrocinio, derechos televisivos e inversiones deportivas. Especialistas deportivos calculan que el valor del Club León podría superar los 200 millones de dólares considerando plantilla, estadio, marca y proyección comercial. El club también se convirtió en una pieza atractiva tras sus recientes participaciones internacionales y su crecimiento de audiencia. La eventual llegada de Carlos Slim a la Liga MX podría modificar el mapa financiero del fútbol nacional. Analistas consideran que el empresario tiene capacidad para impulsar nuevos modelos de negocio vinculados con televisión, plataformas digitales, telecomunicaciones y patrocinios deportivos. También existe expectativa sobre el impacto que tendría en la competencia entre grandes grupos empresariales dentro de la Liga MX. Actualmente, el fútbol mexicano mantiene fuerte presencia de corporativos ligados a televisión, cemento, alimentos y apuestas, por lo que el ingreso de Slim volvería más intensa la disputa comercial rumbo al Mundial 2026. Otro punto relevante es el valor estratégico del torneo en los próximos años. México será una de las sedes de la Copa del Mundo 2026 y los clubes buscan fortalecer ingresos, infraestructura y visibilidad internacional antes del evento. En ese escenario, el León aparece como uno de los activos más atractivos del mercado. La multipropiedad en el fútbol mexicano ha sido uno de los temas más discutidos dentro de la Liga MX durante la última década. Aunque el torneo permitió durante años que un mismo grupo controlara varios equipos, las críticas crecieron por posibles conflictos deportivos y comerciales. La FIFA también endureció criterios relacionados con transparencia y competencia deportiva, especialmente en torneos internacionales. Eso obligó a varios grupos empresariales a revisar estructuras de propiedad y abrió la puerta a nuevos inversionistas interesados en clubes mexicanos. En este contexto, la posible llegada de Carlos Slim al Club León no solo representaría el regreso de uno de los empresarios más poderosos del país al fútbol, sino también un movimiento que podría redefinir el negocio deportivo mexicano antes del Mundial 2026.