Un truco casero, simple y económico, comenzó a viralizarse en redes sociales y cada vez más personas lo incorporan a su rutina de limpieza: colocar un vaso con vinagre y romero dentro de la heladera. Aunque suene inusual, esta combinación promete mejorar el olor del electrodoméstico y mantener un ambiente más higiénico sin recurrir a productos químicos. La clave de este método está en las propiedades de sus ingredientes. El vinagre es conocido por su capacidad para neutralizar olores fuertes, mientras que el romero aporta un aroma fresco y natural. Al colocar un recipiente con esta mezcla dentro de la heladera, se genera un efecto doble: por un lado, se absorben los olores desagradables que suelen acumularse por alimentos guardados; por otro, se deja una fragancia más agradable y suave. Quienes lo aplican destacan varias ventajas: Además, puede ser útil en heladeras que no se limpian con frecuencia o donde se mezclan distintos tipos de comidas. El procedimiento es sencillo y no lleva más de unos minutos: Se recomienda dejarlo actuar durante varios días y renovarlo una vez por semana para mantener su efectividad. Si bien este truco ayuda a mejorar el ambiente dentro de la heladera, los especialistas advierten que no sustituye la limpieza profunda del electrodoméstico. Es importante higienizar regularmente los estantes, revisar alimentos en mal estado y mantener el orden.