La reforma laboral vuelve a escena, y con ella el debate sobre el futuro del trabajo en Argentina. Pero, ¿qué pasaría si dejamos de lado los análisis tradicionales y nos animamos a mirar el tema desde una perspectiva diferente? No como una batalla de posiciones, sino como una oportunidad para entender cómo se transforma el mundo del trabajo y qué significa eso para todos nosotros. En mi experiencia profesional, tras 35 años resolviendo conflictos individuales y colectivos que parecían insolubles, entendí que no existen empresas sin trabajadores ni trabajadores sinempleadores. Trabajadores y empleadores son co-protagonistas de una relaciónque solo existe en plural; sin esa dualidad, no hay trama posible. Mientras sigamos atrapados en una lógica de suma cero, ambos actores pierden: unos por exceso de carga, otros por falta de previsibilidad. Es hora de revertir esa dinámica y reconstruir un modelo donde la cooperación genere valor para todos. Modernizar no es un eslogan: es la única vía para construir reglas claras, previsibles y equilibradas, que respeten el carácter protectorio del derecho laboral y el orden público, pero que también permitan a las empresas desarrollarse y generar empleo formal. El desafío es dejar de mirar el derecho del trabajo como un campo de batalla y empezar a pensarlo como un espacio de acuerdos posibles, donde la seguridad jurídicay la protección de derechosno sean incompatibles, sino dos caras de la misma moneda. El sistema actual resulta insostenible para muchas empresas: es anacrónico, pensado para una Argentina que ya no existe. No se trata de buscar culpables, ni de cargarle el fardo a la justicia, sino de reconocer que necesitamos reglas claras, modernasy adaptadas a la realidad. La litigiosidad, la incertidumbre y la falta de previsibilidad afectan tanto a empleadores como a trabajadores. “Modernizar no es recortar derechos, sino encontrar ese equilibrio que permita crecer, formalizar y proteger”. Preguntas incómodas, respuestas técnicas “Q&A” No necesariamente. El riesgo es seguir promoviendo intereses sectoriales y el famoso forum shopping, donde cada partebusca el tribunalmás conveniente. El desafío real es construir un sistema que deje de moverse como un péndulo y busque el equilibrio, sin desconocer las normas de orden público ni el carácter protectorio del derecho laboral. “Cambiar la jurisdicción sin revisar procesos, cargas de trabajo, infraestructura, digitalización y cultura organizacional es como mover un expediente de un estante a otro: cambia el lugar, no el funcionamiento”. Más allá de slogans y consignas, una reforma laboral es un proceso de “reingeniería” normativa. No es un borrón y cuenta nueva, sino una actualización de reglas que regulan la relación entre trabajadores y empleadores: contratación, registración, remuneraciones, modalidades y extinción del contrato. El proyecto actual propone digitalizar registros, redefinir modalidades de contratación, aclarar conceptos indemnizatorios y flexibilizar jornadas, entre otros puntos. “El derecho laboral funciona mejor cuando ordena la relación, no cuando la tensiona”. No elimina derechos esenciales: la jornada limitada, las vacaciones, la indemnización frente al despido siguen existiendo. Lo que hace es modificar procedimientos y fórmulas: cómo se calculan ciertos conceptos, cómo se registran los contratos o cómo se resuelven los conflictos. “Los cambios normativos no operan en el vacío. Reconfiguran expectativas, prácticas y responsabilidades”. No desaparecen. Se plantea una alternativa llamada fondo de asistencia laboral, parecida a lo que ya existe en otros sectores. No es obligatorio para todos: su implementación dependerá de acuerdos colectivos. Jurídicamente, es un cambio de mecanismo, no una eliminación del derecho a una compensación. “La indemnización sigue siendo el mecanismo central para compensar la ruptura unilateral del contrato”. Para los trabajadores, puede haber mayor claridad normativa y nuevos beneficios; para los empleadores, menos incertidumbre judicial y procesos más simples. Pero el verdadero cambio vendrá si logramos implementar un sistema que priorice la previsibilidad y la formalización, sin perder de vista la protección de derechos. “Una reforma funciona cuando ordena la relación:más claridad para las empresas, más protección efectiva para los trabajadores”.