La Argentina atravesó ayer el triste y doloroso déjà vu de una parte de la sociedad que afronta con violencia sus diferencias políticas e ideológicas en medio de la puja distributiva, en esta ocasión enmarcada en el debate por la reforma laboral. Los incidentes registrados en las adyacencias del Congreso devolvieron la imagen de la vergonzosa jornada vivida en el mismo escenario el 18 de diciembre de 2017, cuando las fuerzas de seguridad se enfrentaron con manifestantes que protestaban contra la reforma previsional. Ayer, mientras volvían a volar cientos de piedras, se disparaban balas de goma y avanzaban los camiones hidrantes, la escena de aquel dirigente de izquierda que accionaba un mortero contra las fuerzas de seguridad fue reemplazada por la de quienes armaban y arrojaban bombas molotov en plena Avenida Rivadavia con idéntico objetivo. La marcha de protesta, así, derivó una vez más en un enfrentamiento violento que opacó el debate de fondo. La sinrazón que dominó la escena en las afueras del Congreso contrastó con el intento del oficialismo por acercar posiciones con los gobernadores y la CGT, de manera de alcanzar un consenso que le permita obtener la aprobación del proyecto en el recinto. Los numerosos cambios introducidos a la iniciativa dejaron en evidencia la necesidad del Gobierno de exhibir capacidad política para legislar, incluso por encima del contenido final de la norma, luego de haber fortalecido sus bloques tras las últimas elecciones. La gobernabilidad, en definitiva, se puso a prueba en la primera etapa de la gestión tras las derrotas oficialistas en el Parlamento. Y si el primer proyecto fracasa, difícilmente pueda avanzar con el resto de las reformas estructurales que tiene en carpeta y se comprometió a aplicar en esta etapa. El FMI y el mundo financiero siguen con atención esta dinámica, incluso por encima de la acumulación de reservas que forma parte de las metas planteadas al Banco Central. No se trata solo de que la Argentina consiga los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones, sino de qué marco normativo y qué previsibilidad ofrecerá hacia adelante. De allí el apuro del Gobierno por obtener la sanción de la iniciativa en el período de sesiones extraordinarias, aun cuando ello implique extensos debates, tensiones políticas e incluso resignar aspectos del proyecto original. La incógnita que persiste es si la reforma laboral logrará quebrar más de una década de estancamiento en la creación de empleo privado registrado y contribuirá efectivamente a mejorar los ingresos reales de los trabajadores, en un contexto en el que la informalidad domina el mercado y el ajuste fiscal reduce el empleo público. Con la inflación todavía presente en la agenda, la llegada de inversiones, el crecimiento económico y su impacto en el mercado laboral aparecen como condiciones necesarias para un Gobierno que se plantea llegar al 2027 con aspiraciones de reelección consolidadas. El desafío parlamentario constituye el primer paso de esa carrera.