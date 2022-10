Quién será el Menem de 2023

Cuando Horacio Rodríguez Larreta bajó de la camioneta que lo transportó hasta San Justo, los chicos de la Escuela Técnica 2 recién salían. Al reconocerlo, todo fue un revoltijo de gritos, pedidos de fotos y de pronto se armó un scrum que sorprendió al jefe de Gobierno porteño.

En una larga recorrida junto con Eduardo "Lalo" Creus, a la que luego se sumó Héctor "Toti" Flores, sólo recibió dos recriminaciones mientras caminaba. El primero vino de parte de un carnicero que le inquirió por la pobreza que había dejado el gobierno de Macri, y la otra una señora que sólo le recriminó que "La Matanza no es de nadie".

Este distrito se convirtió en una nueva provincia para el esquema de campaña que por ahora comparten Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Por eso el candidato a gobernador y diputado nacional del PRO pasa más de 12 horas en cada una de sus presencias al territorio, que suele ser mucho más seguido de ahora en más.

"Lo queremos ganar. Nos estamos preparando para eso. Y estamos produciendo todo un trabajo para conseguir el mejor resultado posible", le dijo a El Cronista Agustín Forchieri, el "todo terreno" designado para trabajar en la Provincia de Buenos Aires junto con Santilli.

El problema de esta nueva provincia dentro de la campaña PRO es que no hay candidato que provoque una expectativa local semejante para ganarle a la dupla Fernando Espinoza-Verónica Magario. El que más conoce el territorio y empezó cuando la pobreza del post menemismo llevaba a expresarse en la calle, cortando la ruta 3, es Eduardo "Lalo" Creus, pero aún no alcanza para ser una estrella. Probaron con una, como Viviana Canosa, pero pasó con la invitación que le formularon. La otra alternativa, Florencia Arietto, no alcanza a generar la confianza que merece semejante empresa.

Mientras esto pasaba en la zona más segura que tiene el peronismo, en otra localidad, más amigable para cualquier pretensión opositora, Patricia Bullrich estuvo en Tigre y también tuvo una gran bienvenida.

Acompañada por Nicolás Massot, a quien le derivaba todos los reclamos de carácter municipal diciendo que iba a ser el próximo intendente, Bullrich también hizo público un reclamo para su sobrino, Segundo Cernadas, para que no se quedara afuera de la nueva ola que ella viene promoviendo y que empieza a expresarse en la mayoría de las encuestas.

Junto con ellos estuvieron los candidatos a gobernador Joaquín de la Torre y Javier Iguacel, aunque el segundo sigue perdiendo peso en la estructura bullrichista. La vieja guardia de la política le pasa la factura que su distrito, Capitán Sarmiento, "tiene menos habitantes que la manzana en la que vivo", tal cual se quejó un candidato que aún no trabaja en ese espacio.

Mientras tanto, quien se tomó unos días de descanso tras el esfuerzo que le llevó la campaña del club de sus amores fue Néstor Grindetti, el intendente de Lanús que ahora también deberá compartir su trabajo oficial con su nueva función como vicepresidente del Club Atlético Independiente.

El otro que participó como pocos fue Cristian Ritondo, quien a su vez contrató los servicios de Daniel Ivoskus, quien ya parece tener una experiencia que lo pone siempre del lado vencedor al haber sido el factótum de la campaña de Ameal - Pergonlini - Riquelme en las últimas elecciones en Boca.

Aunque la euforia en el mundo PRO era mucha porque le dieron una paliza a la familia Moyano, muchos dudan que el resultado fuera transmisible directamente a la política. "Ojo, casi no hicieron nada para quedarse después que se le agotó la instancia judicial", reconoció un diablo que conoce bien la interna.

El CAI es uno de los que más adhesiones tiene entre los seguidores macristas. No sólo los nombrados estuvieron atentos, sino que Patricia Bullrich es una reconocida fanática como lo son los otros dos jefes comunales del Conurbano y del PRO: Soledad Martínez, de Vicente López, y Diego Valenzuela, de Tres de Febrero.

Sobre el periodista-intendente hay otra novedad. Como no le alcanzaba con su participación en los programas de Historias Ricas, en TN, y Conurbano, Tierra de Oportunidades, ahora le sumó en el canal del militante kirchnerista y dirigente sindical Víctor Santamaría, Canal 9, otra propuesta: Buen Laburo. Parece que le faltaría al jefe comunal...

¿Y lo que pasó con Facundo Manes?... "Para un antisistema ya el mercado lo tiene a Javier Milei" reconoció un importante consultor que trabaja para muchas más tribus que las que se conoce. "Lo único que produjo es demostrar que la unidad que aparentaban tener los radicales era de mentirita", agregó.

¿Quién será el Menem del 2023?

La falta de conducción que demuestra el Frente de Todos deja a los máximos y mínimos dirigentes del oficialismo al armado del próximo combate. "¿Qué crees que están tramando para las elecciones del año que viene?" preguntó el experimentado funcionario peronista y su compañero le respondió: "Elegir la forma en que vamos a perder".

Así, no es sorprendente que la mayoría de los intendentes que están en uso de licencia siendo funcionarios nacionales y provinciales estén viendo permanentemente el almanaque, para ver cuándo es la fecha conveniente para la vuelta a sus respectivos territorios.

Sabiendo que la charla dejaba de ser confidencial, Leonardo Grosso, el diputado nacional del Movimiento Evita, dejó en claro que no iba a votar en contra de la derogación de las PASO para las próximas elecciones. Lo hace porque cree en esa herramienta y porque, además, por accidente o por estrategia, sabe que no será el único que la necesitará si quiere competir por la intendencia de General San Martín.

Sin los votos de los legisladores del Evita, la expectativa que tienen algunos operadores del Gobierno por cambiar las reglas electorales cada vez se alejan más. Grosso pretende disputarle por el Frente de Todos a Fernando Moreira, el intendente interino que quiere ser definitivo en General San Martín ya que a su jefe político, Gabriel Katopodis, mucho ya lo ponen como primer candidato a diputado nacional.

Mientras tanto, Sergio Massa viene escuchando cada vez más seguido reclamos que aparecen desde lugares que antes decían que lo apoyaban. El propio Máximo Kirchner le recriminó por haber puesto "de rodillas" al Gobierno Nacional para que los sectores productivos relacionados con la SOJA tuvieran un dólar especial.

Todavía no puede creer por qué tuvo que participar en un acto en Malvinas Argentinas para anunciar un costo especial que los clubes de barrio deben pagar por sus gastos eléctricos y de calefacción. Tampoco entendían mucho en el municipio que conduce Leonardo Nardini. "Con todos los líos que tenemos...", se lamentaban por las dos horas perdidas.

Mientras que todo esto sucede, y no se pueden transcribir las expresiones más precisas que se escuchan en varios lugares, Luis Barrionuevo empezó a construir su nuevo Menem pero en 2023.

Por eso el próximo 17 de octubre presentará en el club Obras Sanitarias de la Nación a su Movimiento Nacional Sindical Peronista que, sostiene, tendrá más de cien dirigentes sindicales y cinco mil dirigentes en el estadio del barrio de Belgrano.

"Hay que trabajar y dejar en claro que nadie nos podrá decir quién tiene la lapicera ni cómo se arman las listas", se le escuchó exclamar desde dentro de su despacho cuando le contaba, entusiasmado, su nueva aventura a otro importante referente del mundo gremial.

"No vamos a partir la CGT, pero sí forzaremos que nos pongan en un lugar de discusión distinto", donde no estarán solos. Ya Alberto Rodríguez Saá amenazó con dejar todo el frentismo por el fracaso que representó y no sólo el Evita, sino que también Sergio Berni, Juan Grabois y varios intendentes están esperando cómo sigue el deterioro político el año próximo.